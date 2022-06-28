快訊

誰在買宏達電？股價6天漲4成

中職／悍將證實簽下新洋投 竟是出身哈佛的學霸

一次漲30元！No.1拉麵「鬼金棒」調漲 網友：還是吃爆

北市重啟幼兒園集中接種疫苗 第1劑覆蓋率估5成

中央社／ 台北28日電

催打COVID-19疫苗，台北市今天從中正區開始重啟幼兒園集中接種，教育局表示，此次主要施打第2劑疫苗，同時提供第1劑接種服務，預估第1劑覆蓋率將可超過5成。

為提升兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率，台北市針對就讀幼兒園的5至6歲兒童規劃集中接種，今天上午起從中正區開打。

教育局發布新聞稿表示，此次在12行政區各設置一處接種站，預計替4259人接種第2劑疫苗，其中105人接種莫德納、4154人接種輝瑞兒童疫苗，同時提供未事先報名者現場登記接種。

教育局指出，還沒接種第1劑疫苗的兒童，可趁此次機會接種，或透過疫苗接種登記系統、醫院兒童特別門診等管道掛號施打；來不及在此次接種第2劑疫苗的兒童，8月將再有一次集中接種，屆時會開放家長上網預約施打。

教育局預估，由於5月底針對幼兒園進行第1劑疫苗集中接種後，覆蓋率已超過4成，而此次集中接種將在7月2日告一段落，屆時第1劑疫苗覆蓋率可超過5成。

此外，台北市COVID-19疫苗接種登記系統今天上午9時開放預約，提供兒童輝瑞疫苗及12歲以上BNT、莫德納、高端疫苗，共5萬4519劑量能，另因應疫情趨緩，提供隨到隨打的台北車站接種站將在30日停止服務。

高端疫苗 教育局 幼兒園

延伸閱讀

Novavax新冠疫苗何時到貨？ 指揮中心下午2時說明

【重磅快評】防疫大官真的不認為猴痘蔓延可怕？

浩鼎新冠疫苗 年底人體試驗

雲林+847 仍禁探病 兒童疫苗第2輪接種時間出爐

相關新聞

北市裁處日租套房較同期創新高 經查獲即難逃高額罰金

北市府今(2022)年持續查緝非法旅宿（俗稱日租套房），觀光傳播局2021年裁罰件數144件、裁罰金額新台幣1,459萬...

紓解台64線塞車問題 下三重匝道將不可右轉光復路

新北市交通局宣布，為改善台64線下三重匝道常態性車流壅塞情形，自7月1日上午6時起，台64線下三重匝道車輛將禁止右轉光復...

重新橋觀光市集整建完工 美食百貨各區升級新風貌

不少民眾對於市集情有獨鍾，新北三重的重新橋觀光市集整建已全數完工，整體以童趣繪畫風格設計；新北高灘處說，新設計讓市集更加...

陳時中準備選台北市長？侯友宜：應「堅守個人崗位」

衛福部長陳時中日前宣布將不再出席記者會，被外界懷疑是準備參選台北市長，遭批落跑指揮官。新北市長侯友宜表示，疫情趨緩程度仍...

行政不中立?黃珊珊上火線備詢 四叉貓曝7爆雷點:硬拗啦

台北市副市長黃珊珊日前視察市場行程，因有民眾黨議員參選人緊跟在旁，行程又無通知選區在地議員，遭質疑行政不中立。

北市機車開單無紙化 周五上路

台北市7月1日起三項新制上路，其中台北市機車路邊停車格從本周五開始，推動停車費開單無紙化，車主上網登錄車號後，停車費將改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。