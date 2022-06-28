北市重啟幼兒園集中接種疫苗 第1劑覆蓋率估5成

催打COVID-19疫苗，台北市今天從中正區開始重啟幼兒園集中接種，教育局表示，此次主要施打第2劑疫苗，同時提供第1劑接種服務，預估第1劑覆蓋率將可超過5成。

為提升兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率，台北市針對就讀幼兒園的5至6歲兒童規劃集中接種，今天上午起從中正區開打。

教育局發布新聞稿表示，此次在12行政區各設置一處接種站，預計替4259人接種第2劑疫苗，其中105人接種莫德納、4154人接種輝瑞兒童疫苗，同時提供未事先報名者現場登記接種。

教育局指出，還沒接種第1劑疫苗的兒童，可趁此次機會接種，或透過疫苗接種登記系統、醫院兒童特別門診等管道掛號施打；來不及在此次接種第2劑疫苗的兒童，8月將再有一次集中接種，屆時會開放家長上網預約施打。

教育局預估，由於5月底針對幼兒園進行第1劑疫苗集中接種後，覆蓋率已超過4成，而此次集中接種將在7月2日告一段落，屆時第1劑疫苗覆蓋率可超過5成。

此外，台北市COVID-19疫苗接種登記系統今天上午9時開放預約，提供兒童輝瑞疫苗及12歲以上BNT、莫德納、高端疫苗，共5萬4519劑量能，另因應疫情趨緩，提供隨到隨打的台北車站接種站將在30日停止服務。