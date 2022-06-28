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行政不中立?黃珊珊上火線備詢 四叉貓曝7爆雷點:硬拗啦

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天下午將赴議會備詢，說明議員質疑行政不中立一事。本報資料照片
台北市副市長黃珊珊今天下午將赴議會備詢，說明議員質疑行政不中立一事。本報資料照片

北市副市長黃珊珊日前視察市場行程，因有民眾黨議員參選人緊跟在旁，行程又無通知選區在地議員，遭質疑行政不中立。

黃下午將赴議會針對行政不中立一事備詢，不過因市府昨天提交議會的報告書認定，行程為「瞭解民情」才登錄為不公開，並表示市場屬公共開放空間，無從限制任何身著競選背心的參選人進入。

議員王欣儀批評市府報告根本知法玩法，網紅四叉貓也在臉書說，「我自己覺得整分報告書的理由很硬拗，黃珊珊就要去備詢惹（看時鐘），北市府幕僚們要不要再幫忙重寫一篇？」

黃珊珊本月12日赴福華、榮華市場視察時，身邊緊跟著民眾黨士林北投選區議員參選人，甚至產發局科長還在一旁協助拍照，但選區議員通通不知道有這個市政行程，議會財建委員會上周的市府專案報告，黃珊珊更以副市長依規定不需赴委員會備詢為由缺席，讓議員炸鍋，要求黃珊珊今天下午赴議會說明是否行政不中立。

北市府書面報告昨天送抵議會，除藍綠議員不滿北市府說法，網紅四叉貓今天也在臉書提出備詢報告書的七大爆雷，表示連他都覺得整分報告書的理由很硬拗啦，黃珊珊就要去備詢惹（看時鐘），北市府幕僚們要不要再幫忙重寫一篇？」

四叉貓說，昨晚他不小心撿到今天黃珊珊要備詢的報告書，他也幫忙整理七大爆雷重點，包括此次行程為「瞭解民情」性質，副市長辦公室登錄為不公開行程；雖然北市府沒有公開行程，但福華市場門口貼了歡迎的紅單，所以不公開的行程不小心就被福華自治會公開了；由於福華市場公開了黃珊珊的行程，其他（民眾黨）參選人知道也不足為奇啦，北市府絕對沒有通知其他候選人喔！

四叉貓說，市府報告書指福華市場是公共開放空間，黃瀞瑩和陳思宇穿著競選背心也是很合理，黃瀞瑩穿競選背心跟黃珊珊一起視察的合照貼上臉書，這是言論自由北市府管不著，還有科長幫忙民眾黨參選人拍的那些照片都不會公開使用，所以沒有問題。

黃珊珊 北市 四叉貓

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