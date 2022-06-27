大巨蛋避難層審查爭議 北市擬拜會內政部尋解決
台北大巨蛋避難層防火性能及排煙模擬正由內政部審查，北市府今天指出，內政部將2項申請包裹處理不符常理，台北市長柯文哲等市府級官員有意親自拜會，盼溝通解決問題。
台北大巨蛋因內政部營建署尚未認可以地下1層作為避難層的防火性能評定書，導致第4次建造執照變更設計無法過關，加上消防署仍在審議火災煙控排煙模擬，啟用遙遙無期。
台北市政府副發言人魏文元今天透過媒體群組表示，針對大巨蛋避難層防火性能，營建署審查程序已耗時近1年，內政部又要求與另一案排煙模擬包裹處理，不符常理。
魏文元說，另有關大彎北段代金爭議，經由北市府、業者、都審委員會通盤討論後，在民國109年就提送內政部審議，歷時1年多後，內政部在今年3月表示對市府版本有意見，卻未提出具體建議。
魏文元表示，大巨蛋事關重大建設，大彎北段則攸關居民權益，北市府有意由柯文哲或台北市副市長蔡炳坤、黃珊珊、彭振聲等市府級官員親自拜會內政部，盼面對面溝通可以釐清疑義、務實解決問題。
針對大巨蛋排煙模擬，消防署今天說明，消防技術審議委員會今年已審議並請遠雄公司補件2次，審核結果仍有多項資料不一致，因此請遠雄備齊資料後提送7月份委員會審議。
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