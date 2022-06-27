快訊

用電大戶漲15％...北捷估1年恐增3億元電費 是否漲票價這樣說

離奇！高雄轎車自撞路樹「駕駛卻不見了」 附近發現20顆子彈

大巨蛋避難層審查爭議 北市擬拜會內政部尋解決

中央社／ 台北27日電

台北大巨蛋避難層防火性能及排煙模擬正由內政部審查，北市府今天指出，內政部將2項申請包裹處理不符常理，台北市長柯文哲等市府級官員有意親自拜會，盼溝通解決問題。

台北大巨蛋因內政部營建署尚未認可以地下1層作為避難層的防火性能評定書，導致第4次建造執照變更設計無法過關，加上消防署仍在審議火災煙控排煙模擬，啟用遙遙無期。

台北市政府副發言人魏文元今天透過媒體群組表示，針對大巨蛋避難層防火性能，營建署審查程序已耗時近1年，內政部又要求與另一案排煙模擬包裹處理，不符常理。

魏文元說，另有關大彎北段代金爭議，經由北市府、業者、都審委員會通盤討論後，在民國109年就提送內政部審議，歷時1年多後，內政部在今年3月表示對市府版本有意見，卻未提出具體建議。

魏文元表示，大巨蛋事關重大建設，大彎北段則攸關居民權益，北市府有意由柯文哲或台北市副市長蔡炳坤、黃珊珊、彭振聲等市府級官員親自拜會內政部，盼面對面溝通可以釐清疑義、務實解決問題。

針對大巨蛋排煙模擬，消防署今天說明，消防技術審議委員會今年已審議並請遠雄公司補件2次，審核結果仍有多項資料不一致，因此請遠雄備齊資料後提送7月份委員會審議。

內政部 台北市長 大巨蛋

延伸閱讀

大巨蛋審查爭議 消防署：送件資料不齊又新增範圍

柯文哲怪中央卡大巨蛋 北市今公布完整審查過程

嗆中央卡蛋 柯文哲邀內政部公開辯論「花敬群不要逃」

大巨蛋避難層審查 柯文哲邀內政部公開辯論

相關新聞

北巿「公園號酸梅湯」鄰3棟也具文資價值 登錄市定古蹟

台北市文化資產審議會今天審查中正區衡陽路4號、懷寧街96號、98號文資身分，文資委員認為，衡陽路2號已於今年3月被指定為...

瑞芳柑坪里獲環境五星級 人力是最大後盾

瑞芳區柑坪里參加今年市府環保局里環境認證，獲得五星級環境認證，這也是柑坪里連續四年拿下五星級認證，里長許銘仁說，能有這樣的成績都要靠里內的近30位的青年志工，還有易服勞役的人，讓里內多了很多得力助手，才能將里內環境整理的有聲有色。

行動治理前進東北角偏鄉 侯友宜傾聽在地聲音

新北市長侯友宜上任後推動行動治理，與各區在地里長召開座談，傾聽在地的聲音，前(25)日市長侯友宜連跑貢寮、雙溪和平溪區等偏鄉3區，追蹤案件列管進度，與地方民意充分討論並回應地方需求，即時解決問題。

猴硐貓橋老舊問題多 地方盼能全面整修

瑞芳區猴硐貓村的貓橋，啟用至今已經邁入第十年，但是橋體長期因為風吹雨淋，也出現漏水，結構生鏽等等問題，地方也反映無障礙設施真的是迫在眉睫，市議員林裔綺希望整修可以一起將無障礙設施一併納入，讓民眾更方便好行。

打造三鶯文創區新風貌 「陶藝山水」9月底前全數完工

新北力推「三鶯文創整合計畫」，新北副市長陳純敬今視察該計畫區域及剛完工的鶯歌重慶橋，工務局表示，該工程結合在地文化與美學...

民間投資300億 北車E1、E2街廓公辦都更案預計2030年完工

台北西區門戶計畫核心區E1、E2街廓公辦都更案完成招商，最終由冠德建設領銜、藍天電腦及華泰投資公司合作聯盟拿下最優申請人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。