打造三鶯文創區新風貌 「陶藝山水」9月底前全數完工

新北力推「三鶯文創整合計畫」，新北副市長陳純敬今視察該計畫區域及剛完工的鶯歌重慶橋，工務局表示，該工程結合在地文化與美學為概念，為三鶯地區打造分區主軸軸線，讓民眾在舒適步行環境中感受到在地藝術氛圍，四條步道的環境改造工程分別於9月底前完工。

陳純敬表示，「三鶯文創整合計畫」是新北市長侯友宜上任以後大力推動的政策，希望結合三鶯地區既有文化設施和人文建設，進而帶動地方繁榮。

工務局指出，該計畫以「陶、藝、山、水」為四大分區，其中「陶」將鶯歌獨具特色的陶藝老街人行與車行環境納入改造，為便於民眾通行使用，尖山埔路、育英街及重慶街部分正在積極趕工，預計於8月底前完成。

「藝」術大道則是從鶯歌後火車站出來，沿著農會旁巷弄連接美術館與陶博館的館前路，整體將線形的人行空間與美術館、車站出入口的面狀廣場共同規劃，引入藝術元素，塑造帶狀的戶外藝廊空間，讓民眾能在館舍間或通勤時悠遊步行，期望9月初能帶給民眾新的美學感受。

搭乘火車抵達鶯歌火車站的民眾，沿著規劃的路徑，從建國路至孫龍步道，就能看到映入眼簾的是以「山」的綠色主題意象，養工處藉由改善現有人行道空間、美化街角廣場，強化引導民眾至著名地標「鶯歌石」的路徑標示，預計於7月底可完工。

在鶯歌陶博館旁「水」環境改造，沿著鶯歌溪畔小徑既有木棧步道進行鋪面改善和欄杆更新，串聯鶯歌陶博館至尖山路間的大甲九圳溪畔人本環境；在鶯歌萬善堂及風華步道透過鋪面更新，將擋土牆上種滿綠色植物修飾美化，以植栽槽錯落交替方式讓樓梯呈線型變化。