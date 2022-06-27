民間投資300億 北車E1、E2街廓公辦都更案預計2030年完工

台北西區門戶計畫核心區E1、E2街廓公辦都更案完成招商，最終由冠德建設領銜、藍天電腦及華泰投資公司合作聯盟拿下最優申請人，民間投資上看300億元，規畫高、低開發區，高度開發區將興建3棟建物，總樓地滿面積達6.4萬坪，低度開發區做文資修復利用，總銷售金額約達750億元，預計2025年開工、2030年完工。

本案基地位於鄭州路、塔城街、西寧北路及忠孝西路二段所圍街廓內，緊鄰捷運松山新店線北門站3號出口，鄰近台北車站及C1、D1雙子星大樓等重大開發案，位處西區門戶計畫核心區，條件優越，基地面積高達3.4公頃（含交廣12用地），為少見地處精華地段大範圍的都更開發案。

本案創下台北史上4項空前紀錄，包含北市公辦都更民間投資金額最高、基地規模最大、文資價值最豐厚、首件結合廉政平台機制。北市更新處說明，因土地價值高且未來更新後將規畫商業、辦公、住宅及文資保存活化利用的綜合場域，民間投資上看300億元、總銷售金額約達750億元，是北市府自2016年推動公辦都更以來，金額最龐大的案件，招商前期引入廉政平台機制，讓招商過程公正、公開且透明。

本案由台北市住都中心擔任實施者，規畫分為高度開發區及低度開發區（含交廣12用地），範圍內有2處市定古蹟、6棟歷史建築、18棵保護樹木，最優申請人將以「明日台北埕（TOMORROW TAIPEI PARK）概念來設計。

高度開發區預計興建3棟建築物、樓地滿總面積約達6.4萬坪，規畫北側興建2棟地下4層、地上28層及29層商辦大樓，以及1棟地上10層住商大樓，地上1至2層設置商場，並承諾爭取鑽石級綠建築、黃金級智慧建築、白金級LEED耐震建築。

更新處指出，E1、E2街廓過去為清代台北機器局所在地，日治時期由鐵道部使用管理，後來改由交通部台灣鐵路管理局持續原辦公廳舍及宿舍使用空間，歷史資源豐富；因文資因素，過去列屬暫予保留範圍，使得土地難以利用，由忠孝橋往東入北市門戶地區，成為環境髒亂、建物窳陋及治安死角區域。