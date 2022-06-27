淡水古蹟博物館推「遊艇版」走讀 歡慶開港160周年

淡水古蹟博物館下前推出的「獨木舟遊古蹟」報名秒殺後，為了讓更多民眾感受淡水開港設關160周年的盛況，7月加碼推出遊艇版，除了從淡水河遊古蹟外，更能在水上享受包船聽演唱會的VIP尊榮感。

新北市立淡水古蹟博物館將於7月9日推出「光音淡水-音悅遊艇賞古蹟」活動，分為藍色水岸及開港通商2條路線，由淡江大學歷史系副教授李其霖及旅學堂導覽老師吳峻毅隨船解說，除了遠眺淡水河沿岸的古蹟群，還會行經難得一見的淡水水上機場及清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡等，讓大家以不同視角重新認識淡水的文化風貌。

淡古表示，本活動還可同步欣賞「淡古金曲演場會」，享受包船的尊榮感，保證不虛此行。活動預計6月29日中午12時於淡古官方網站開放報名，每人收費300元，每船限量40位，共80個名額，額滿為止。

淡古館長黃麗鈴表示，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年，除搭配年度主題及文化節慶推出的特展活動外，7月更是周周都精采，包括7月2日「光電街舞快閃行」由街舞男團B.T.O.D及霹靂舞國手大嘴（徐偉傑）等6組人馬領銜演出，7月9日「淡古金曲演場會」由入圍第33屆金曲獎盧廣仲、魏如萱、大支及三金得主乱彈阿翔等11組歌手輪番開唱，7月16日「白宮牛仔瘋派對」、7月23日「好景聲動野餐趣」及7月30日「古堡ＤＪ夜店趴」等，活動細節將陸續曝光。