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新北學生影像新星獎徵件 總獎金150萬

中央社／ 新北27日電

新北市政府文化局今天表示，「2022新北市學生影像新星獎」即日起徵件至7月20日止，今年度總獎金高達新台幣150萬元。

文化局發布新聞稿表示，學生影像新星獎有「新北精神獎」、「各類最佳影片」、「優選獎」等總數超過20個名額的獎項，首獎「超級新星獎」將獨得40萬元，期待提供多元平台激發學子創造潛力，進而發掘未來影像創作人才。

文化局表示，「學生影像新星獎」徵件類型包含劇情片、紀錄片、動畫片、實驗片，報名組別分為一般組（大專院校以上）及種子新星組（高中職、國中、國小）。

文化局表示，凡國內各級學校學生作品或應屆畢業作品，均可以個人或團隊名義報名參加。另外，凡具有代表新北特色或精神的影片，還可以額外角逐「新北精神獎」。

文化局 動畫 新北

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