猴硐貓橋老舊問題多 地方盼能全面整修

瑞芳區猴硐貓村的貓橋，啟用至今已經邁入第十年，但是橋體長期因為風吹雨淋，也出現漏水，結構生鏽等等問題，地方也反映無障礙設施真的是迫在眉睫，市議員林裔綺希望整修可以一起將無障礙設施一併納入，讓民眾更方便好行。

市議員林裔綺說，陸續接獲民眾反應，猴硐貓橋因為已經興建很久了，加上橋體本身是屬於木地板，還有很多漏水的地方，以及在樓梯上的止滑設計也都陸續因為老舊而損壞，只要雨天就容易造成遊客滑倒，已經在第一時間反應給市府觀光旅遊局，在近期天氣好的時候，針對漏水的部分以及LED燈線路雜亂的部分進行改善及調整。

市議員林裔綺指出，觀光旅遊局也預計在七月份的時候，將針對整座貓橋的大整修進行規劃設計，我們也期待整個設計完發包施工後，貓橋會帶給遊客和猴硐地區一個新的風貌。

光復里長周晉億也說，貓橋除了老舊有些需要改善的部分，還有最重要的就是無障礙設施，貓村的人口大多是上了年紀的長輩，開通以來一直缺少的就是無障礙設施，希望在未來的整修計畫中可以一併處理，讓居民和有需要的遊客更好行。