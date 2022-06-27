新成屋比預售屋還便宜 新北雙和兩大生活圈成高CP值首選

新北雙和地區因為鄰近台北市區及新北中心，再加上生活機能好，成為不少民眾看屋首選，新北中和地政事務所指出，預售屋及新成屋各有優缺點，還是要看民眾需求，不過特別的是，永和區樂華夜市生活圈及中和區積穗生活圈為預售屋與新成屋價差比率較高之地區，新成屋CP值高。

中和地政事務所主任陳素霞說明，110年實價登錄統計，中和區新成屋均價約在50萬元/坪，交易熱區主要位於華中橋西側區段徵收區，次之為區公所景安生活圈，第三則為南勢角生活圈，其中住宅大樓佔99.6%；而永和區新成屋均價約59.8萬元/坪，交易熱區為頂溪捷運站生活圈，其中住宅大樓佔56.3%，華廈佔43.7%，顯示整體開發區及捷運站周邊新成屋受大部分購屋者青睞。

陳素霞指出，買房對大多數人來說都是人生最大筆的重要投資，不少人會猶豫要買預售屋或新成屋，其中新成屋優點主要在可直接入住，且「看得到也摸得到」，格局、建材及屋況等可立即檢視，不確性相對較低；預售屋則可享支付自備款即可獲得未來取得房屋之權利，有輕鬆付款方式、興建中可客變格局之彈性及反映未來房地產市場等優勢。

陳素霞提到，觀察中和區預售屋與新成屋價差比率發現，積穗生活圈為最為突出，新成屋相較於預售屋價格可以打折到85折，該生活圈雖目前無捷運站，但透過中山路三段、中正路可連結至國道3號、台64線快速道路及板橋生活圈，區內有大型購物中心、新生街市場滿足生活機能，積穗國中小及中和高中囊括12年國教，並擁雙和地區稀有大面積綠地的員山公園及嘉穗公園，完善生活機能適合有小孩的家庭納入購屋首選。