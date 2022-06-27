行動治理前進東北角偏鄉 侯友宜傾聽在地聲音

新北市長侯友宜上任後推動行動治理，與各區在地里長召開座談，傾聽在地的聲音，前(25)日市長侯友宜連跑貢寮、雙溪和平溪區等偏鄉3區，追蹤案件列管進度，與地方民意充分討論並回應地方需求，即時解決問題。

民政局長柯慶忠表示，走過一區又一區，了解地方問題並為其解決是行動治理的最重要任務，一連走貢寮、雙溪及平溪區，許多提案的處理都獲得里長正面迴響，這就是對行動市府的肯定。

貢寮區自108至110年列管案件共提出56案，已處理完成55案，執行率達98%。

貢寮區長鍾耀磊表示，感謝市府補助經費，也感謝里長持續提出意見，針對交通、基礎建設、運動設施等方面，都提出詳細的說明。

雙溪區行動治理，3年來12個里長提案共54件，完成50件，還有4件列管處理中，執行率超過9成，公所持續落實市政治理，讓民眾安居樂業。

雙溪區長藍瑞珉表示，感謝市府局處長官在行動治理下，傾聽各里長的建議，讓區政的治理更順暢，讓偏鄉民眾的意見受到重視。

平溪區行動治理共計列管案件43案，已全數處理完成，會議中里長也有許多新提案提出討論，與市府權責機關共同研擬解決方案。

平溪區長曾繁盛表示，今年度里長提出3案，請市府的相關團隊協助解決，在市府團隊、公所和里長的共同努力下，希望把平溪建設的更美好。

新北市政府自108年辦理行動治理，貢寮、雙溪及平溪區3區共計有152件地方提案，目前已完成147件，解列率達96.7%，希望透過市長深入地方與在地里長對談，為偏鄉爭取更多的資源，讓在地聲音被聽見。