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瑞芳柑坪里獲環境五星級 人力是最大後盾

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區柑坪里獲得五星級環境認證，主要是靠里內的近30位的青年志工，還有易服勞役的人。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區柑坪里獲得五星級環境認證，主要是靠里內的近30位的青年志工，還有易服勞役的人。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區柑坪里參加今年市府環保局里環境認證，獲得五星級環境認證，這也是柑坪里連續四年拿下五星級認證，里長許銘仁說，能有這樣的成績都要靠里內的近30位的青年志工，還有易服勞役的人，讓里內多了很多得力助手，才能將里內環境整理的有聲有色。

頂著大太陽，一群易服勞役的志工，有人背著除草機，有人拿著掃把和垃圾桶，大家各司其職，就在瑞芳區柑坪里的棒球場河堤步道旁進行除草工作，也因為有這些人力，加上里內原有近30位的青年志工，成為柑坪里這次獲得理環境認證五星級最大的後盾

柑坪里長許銘仁說，今年報名五項認證，分別是巷弄乾淨，資源回收，節能減碳，公廁清新及綠美化，維護環境的工作本來就每天在做，除了有志工幫忙協助資源回收還有維護環境等工作，也感謝區公所還有清潔隊的協助，讓里內環境越來越好。

許銘仁進一步表示，雖然里內人口老化，但是都有較年輕一輩的願意出來當志工，只要需要體力活的整理工作他們都在，像是黃金資收站，每個禮拜回收量都很多，也需要人力整理。另外，里內還有申請易服勞役的勞動人，也是里內環境整理很大的人力資源。

瑞芳 青年

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