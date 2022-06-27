北巿「公園號酸梅湯」鄰3棟也具文資價值 登錄市定古蹟

台北市文化資產審議會今天審查中正區衡陽路4號、懷寧街96號、98號文資身分，文資委員認為，衡陽路2號已於今年3月被指定為市定古蹟，隔壁的三棟建築也同為日治時期台北市區改正後首批落成街屋之一，原日治時期辰馬商會擁有，經委員討論後，逾半委員同意衡陽路4號、懷寧街96號、98號登錄為市定古蹟。

台北市衡陽路2號、也是老台北人記憶的公園號酸梅湯，今年3月登錄為直轄市定古蹟，隔壁的衡陽路4號、懷寧街96號、98號也同為日治時期首批落成街屋之一，建物原為日治時期辰馬商會所擁有，曾作為升川洋服店、永井商店、永田齒科醫院、富島商事合名會社等商號店鋪使用；建物本體共有三層樓，四柱三窗形式，頂部設置弧形女兒牆，並有西洋風格勳章飾、垂飾、樑托等日治時期街屋特徵，具文資價值。

不過因目前建築現況，衡陽街4號屋頂漏水已翻修鐵匹，外觀保有原貌，但內部不復原先格局，鋼筋裸露、裂縫,大梁有補強過；懷寧街96號1至2樓樓梯改為圓弧梯，2至3樓為鋼筋梯，樓板屋頂已整修過，室內隔間已改變；懷寧街98號室內樓梯已拆除重新隔成3樓半空間，目前租給草山金工經營。

有委員提出古蹟認定應是室內、外皆具文資價值，但目前屋內狀況已非當年原格局，但也有委員認為，這四門牌過去是同一棟房子，尤其從二二八公園就可以清楚看到四棟房子的線角相同，除已被指定為古蹟的衡陽路2號公園號酸梅湯，其他三棟建築現況仍可清楚辨識四門牌為路角為三角窗街屋。

衡陽路4號、懷寧街96號、98號所有權人出席文資審議，皆希望建築可以被列為市定古蹟，未來修復才有完整的一致性，且能完整了解古蹟的建築意涵，尤其現在衡陽路現在都是高樓，現在還留下這些，也希望能變成古蹟聚落群。