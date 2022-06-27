快訊

玄彬要當爸了！孫藝真宣布懷孕 「我們迎來了新的生命」

港媒：香港快運班機桃園抵港時冒煙 安全迫降

遭超跑3惡煞毆打到顱內出血命危 被害男大生首出庭：還是會怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永和中正派出所兼社宅完工 民眾6月底就可申請

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新社宅內共有70戶，有套房、兩房型、三房型供民眾申請。記者張睿廷／攝影
新社宅內共有70戶，有套房、兩房型、三房型供民眾申請。記者張睿廷／攝影

新北市府為推動居住正義及優化員警辦公場域，決定將舊永和中正橋派出所拆除、改建為一動地上13層的新大樓，內含新派出所及社宅，預計可提供70戶供民眾抽籤，套房約1萬元、兩房型約1萬多元、三房型一般戶約2萬5000元，優先戶價位還會再降低。民代認為，這價錢只是市價，社宅的價位應再調降。城鄉局回應，社宅租金是區域行情8折，已明顯比一般租金便宜許多。

舊永和中正橋派出所建於1976年，建築物老舊，加上市府近年積極推動社會住宅，所以決定將派出所拆除，並改建為新大樓，去年底完工，不只維持派出所功能，還增加社宅空間。

這棟大樓為地上13層樓、地下3層樓建築，其中B1到4樓為派出所，地上5樓至13樓為社會住宅，另外B2、B3為社宅停車場。

社會住宅戶型有套房型、兩房型、三房型等3種規劃，其中套房型約8至10坪、兩房型為16至18坪、三房型為22至24坪，均為不含陽台的室內空間實際坪數，全部共有70戶。

城鄉局表示，依據周邊行情來計算，套房月租金約為1萬元、兩房型約1萬多元、三房型則要約2萬5000元。社宅配合驗收作業預計於今年6月底辦理公告招租作業，今年11月可以入住，歡迎民眾踴躍申請。

城鄉局補充，中正橋派出所及青年社會住宅是繼永和秀朗派出所及青年社會住宅後，第2例利用既有市有資產籌建，將舊有派出所廳舍現地拆除，重新規畫為派出所及青年社宅共構。

城鄉局表示，該建築特色多元，戶外周邊新闢道路改變路型，並結合綠化及體健設施休憩空間，立足於水岸第一排，屋頂花園眺望新店溪，盡收壯麗河畔，且採用智慧建築、綠建築及通用設計等，是創造智能、節能且無阻礙的新世代建築。

新北市議員羅文崇認為，永和套房租金行情約在1萬1000元，便宜的舊公寓還有8000元的，所以市府此次設定的套房價格1萬元並不算相當低，既然是為了減輕弱勢、青年負擔，理應再降低價格才合理。

城鄉局企劃建築科長陳以霖回應，8000元的房子可能是老舊住宅，屬於少數特例，新北市計算社宅租金價格是以區域行情的8折來計算，特殊戶則是64折，其實都明顯低於周邊住宅，還是比外面便宜許多。

新北市永和中正橋派出所因老舊，市府決定重新改建為派出所兼社宅。記者張睿廷／攝影
新北市永和中正橋派出所因老舊，市府決定重新改建為派出所兼社宅。記者張睿廷／攝影

社宅 綠建築

延伸閱讀

搖搖欲墜…午後雨雷雨交加 新北永和街頭1噸大水塔懸半空中

左營福山安居社宅動土 市府規劃購屋貸款利息補貼

高雄社宅「福山安居」開工 提供220戶預計3年後完工

時力爆新北擬標售688戶社宅挹注財政 侯友宜：多元方向

相關新聞

午後雷陣雨狂下 浮洲遊戲場沙坑「一度淹腳踝」成泥坑

雙北連日午後雷陣雨，瞬間雨勢過猛造成新北板橋浮洲遊戲場的沙坑積水，成了泥巴戰的現場。有家長表示，另一處沙坑卻沒積水，質疑...

北巿「公園號酸梅湯」鄰3棟也具文資價值 登錄市定古蹟

台北市文化資產審議會今天審查中正區衡陽路4號、懷寧街96號、98號文資身分，文資委員認為，衡陽路2號已於今年3月被指定為...

永和中正派出所兼社宅完工 民眾6月底就可申請

新北市府為推動居住正義及優化員警辦公場域，決定將舊永和中正橋派出所拆除、改建為一動地上13層的新大樓，內含新派出所及社宅...

上市公司新日興讓員工超時90小時 新北市府重罰42萬元

新北市政府勞工局今日公布今年第3波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法、勞工退休金條例的雇主名單，計有258家...

提升方便性 「新北地政E服務」APP改網頁式服務

新北市政府地政局為提升各項便民服務查詢便利性，自今年6月1日起將「新北地政E服務」APP改為響應式網頁設計(Respon...

北市7/1三新制上路 機車無紙開單 自備飲料杯至少省5元

台北市7月1日起三項新制上路，除配合環保署公告，民眾7月1日起，自備飲料杯至連鎖飲料店、便利商店等購買飲料，享有5元以上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。