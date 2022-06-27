永和中正派出所兼社宅完工 民眾6月底就可申請

新北市府為推動居住正義及優化員警辦公場域，決定將舊永和中正橋派出所拆除、改建為一動地上13層的新大樓，內含新派出所及社宅，預計可提供70戶供民眾抽籤，套房約1萬元、兩房型約1萬多元、三房型一般戶約2萬5000元，優先戶價位還會再降低。民代認為，這價錢只是市價，社宅的價位應再調降。城鄉局回應，社宅租金是區域行情8折，已明顯比一般租金便宜許多。

舊永和中正橋派出所建於1976年，建築物老舊，加上市府近年積極推動社會住宅，所以決定將派出所拆除，並改建為新大樓，去年底完工，不只維持派出所功能，還增加社宅空間。

這棟大樓為地上13層樓、地下3層樓建築，其中B1到4樓為派出所，地上5樓至13樓為社會住宅，另外B2、B3為社宅停車場。

社會住宅戶型有套房型、兩房型、三房型等3種規劃，其中套房型約8至10坪、兩房型為16至18坪、三房型為22至24坪，均為不含陽台的室內空間實際坪數，全部共有70戶。

城鄉局表示，依據周邊行情來計算，套房月租金約為1萬元、兩房型約1萬多元、三房型則要約2萬5000元。社宅配合驗收作業預計於今年6月底辦理公告招租作業，今年11月可以入住，歡迎民眾踴躍申請。

城鄉局補充，中正橋派出所及青年社會住宅是繼永和秀朗派出所及青年社會住宅後，第2例利用既有市有資產籌建，將舊有派出所廳舍現地拆除，重新規畫為派出所及青年社宅共構。

城鄉局表示，該建築特色多元，戶外周邊新闢道路改變路型，並結合綠化及體健設施休憩空間，立足於水岸第一排，屋頂花園眺望新店溪，盡收壯麗河畔，且採用智慧建築、綠建築及通用設計等，是創造智能、節能且無阻礙的新世代建築。

新北市議員羅文崇認為，永和套房租金行情約在1萬1000元，便宜的舊公寓還有8000元的，所以市府此次設定的套房價格1萬元並不算相當低，既然是為了減輕弱勢、青年負擔，理應再降低價格才合理。