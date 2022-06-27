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大巨蛋審查爭議 消防署：送件資料不齊又新增範圍

中央社／ 台北27日電

台北大巨蛋避難層防火性能在內政部營建署審查中，台北市長柯文哲質疑過程耗時。消防署今天表示，消防技術審議委員會今年審議此案並請遠雄補件2次，但仍有多項資料不一致。

大巨蛋因內政部營建署尚未認可以地下1層作為避難層的防火性能評定書，導致第4次建造執照變更設計無法過關，啟用遙遙無期。柯文哲日前質疑中央已審查1年多；遭內政部次長花敬群回應「只能怪自己」，認為審查皆照規定進行，並無阻擋，北市府相關行政程序跟不上柯文哲的任期。

對此，內政部消防署今天也發布新聞稿聲明，針對遠雄公司申請大巨蛋免設排煙設備案審議案，經消防技術審議委員會今年審議並請遠雄補件2次，審核結果仍有多項資料不一致情形，認為消防安全不容打折，審議委員會將持續秉持客觀、公正及專業立場依程序審查。

消防署說，遠雄公司考量大巨蛋適用各類場所消防安全設備設置標準排煙設備規定有困難，改採火災模擬煙控設計及人員避難逃生安全驗證，並於民國110年6月僅向內政部申請巨蛋體育館、巨蛋廣場2處審核認可，經由外聘機關代表、學者及專家等所組成的消防技術審議委員會於110年8月20日辦理審查，仍有9項需補正資料，經請補正後再審。

同時，遠雄公司於110年11月15日再申請新增北藝文下沉廣場等3處納入認可範圍，程序上屬重新申請案件，且申請範圍擴大，使得案件複雜及審查費時。

消防署指出，由於大巨蛋案免設排煙設備對民眾的避難逃生及人命安全有重大影響，審議委員會極為慎重，依遠雄公司補齊審查資料後，分別於111年3月18日、5月26日兩次小組初審會議，分別提出9項、6項意見要求補正資料及說明。

其中，過程除遠雄公司及設計團隊提供補件資料費時甚久外，審議委員會也需較長時間進行會前檢視。

另，5月26日初審，大巨蛋體育館煙控排煙模擬尚不符合國家標準規範，仍有安全疑慮，且遠雄公司補正資料仍有多項不一致情形，已於6月13日請再補正說明，後續將待資料齊備後提送7月份委員會大會審議。

消防署重申，樂見大巨蛋完工啟用，在守護民眾生命安全前提下，將確保本案相關消防設備確實符合消防安全專業要求，並由消防技術審議委員會在合法、公正與安全的專業原則下，協助完成本案審議作業。

大巨蛋 內政部 柯文哲

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