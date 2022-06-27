電費可能調漲 侯友宜盼政府苦民所苦

新北市長侯友宜今天面對媒體詢及，恩恩事件影響民調表現的問題表示「尊重」，會更加把勁、好好把事情做好。談到電價可能調漲一事表示，希望政府能「苦民所苦」。

侯友宜今天到永和區頂溪國小出席新北市未來智慧學校啟航活動後接受媒體聯訪，媒體詢及對今天電價可能會拍板調漲一事，侯友宜表示，這幾年受到疫情的衝擊，國際間也有很多的挑戰及物價不斷上漲，人民生活的非常辛苦，政府在調漲電價的過程中，一定要苦民所苦，感受民眾的痛苦。

媒體詢及恩恩事件後，最新民調有超過6成認為是延誤就醫，有逾4成民眾不滿意侯友宜的處理態度。

他表示，面對市民所關心的事情，要全力地做好每一件事。對於民調，他都非常的尊重，也期待在民調的過程當中，好好用心地去了解，還有哪些可以做得更好的地方，就更加把勁、好好把事情做好。