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午後雷陣雨狂下 浮洲遊戲場沙坑「一度淹腳踝」成泥坑

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
高灘處表示，為提供不同玩沙體驗，浮洲遊戲場沙坑使用粒徑較細緻的可塑砂，排水時間較一般普通砂略長。圖／新北高灘處提供
高灘處表示，為提供不同玩沙體驗，浮洲遊戲場沙坑使用粒徑較細緻的可塑砂，排水時間較一般普通砂略長。圖／新北高灘處提供

雙北連日午後雷陣雨，瞬間雨勢過猛造成新北板橋浮洲遊戲場的沙坑積水，成了泥巴戰的現場。有家長表示，另一處沙坑卻沒積水，質疑排水系統沒做好。新北高灘處表示，該沙坑使用粒徑較細緻的可塑砂，因此排水時間較一般普通砂長，今日上午現場勘查積水已經退去。

板橋浮洲遊戲場5月中才剛啟用，以恐龍為主題，占地約666坪的樂園，除設置恐龍雕塑之外，還有親子共融鞦韆、天空之塔、沙坑等遊具。然而近期午後都下起雷陣雨，瞬間雨勢猛烈，造成其中一處沙坑積水，積水高度一度到小朋友腳踝。

有些家長認為，沙坑從下完雨後一路到傍晚仍積水，容易滋生病媒蚊，且另一處沙坑卻沒積水，質疑排水系統沒做好；不過也有家長表示，後悔沒多帶一套衣服讓小朋友玩盡興。

高灘處表示，為提供不同玩沙體驗，浮洲遊戲場沙坑使用粒徑較細緻的可塑砂，排水時間較一般普通砂略長，一般雨量約半小時至1小時內即可將積水排出，若遇大豪雨沙池滿水排放時間就會較久，但仍可將水順利排出，已請廠商再次檢查沙坑排水系統是否順暢，而今日上午現場勘查積水已經退去。

近期午後都下起雷陣雨，瞬間雨勢猛烈，造成其中一處沙坑積水，積水高度一度到小朋友腳踝。圖／擷取自我是板橋社團臉書
近期午後都下起雷陣雨，瞬間雨勢猛烈，造成其中一處沙坑積水，積水高度一度到小朋友腳踝。圖／擷取自我是板橋社團臉書
近期午後都下起雷陣雨，瞬間雨勢猛烈，造成其中一處沙坑積水，積水高度一度到小朋友腳踝。圖／擷取自我是板橋社團臉書
近期午後都下起雷陣雨，瞬間雨勢猛烈，造成其中一處沙坑積水，積水高度一度到小朋友腳踝。圖／擷取自我是板橋社團臉書
高灘處今日上午現場勘查積水已經退去。圖／新北高灘處提供
高灘處今日上午現場勘查積水已經退去。圖／新北高灘處提供

新北 恐龍

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