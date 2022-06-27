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北市中正區增3古蹟 完整保存日治辰馬商會店屋

中央社／ 台北27日電

坐落於衡陽路與懷寧街口的公園號酸梅湯，建物日前被指定為市定古蹟，台北市文資會今天進一步通過，將兩旁3處同樣為日治時期辰馬商會所有的店屋升格為古蹟，維護街道風貌。

位於二二八和平紀念公園出口、衡陽路轉角處的老店「公園號酸梅湯」，歷史已超過60年，其所在建物更可追溯回日治時期，不僅承載城市記憶，更見證台北城發展樣貌，在年初被指定為市定古蹟。

根據文化局調查，公園號酸梅湯位於衡陽路2號，與兩旁的衡陽路4號及懷寧街96、98號同樣都是日治台北市區改正後首批落成的街屋，且都屬辰馬商會所有，因此在今天同步審議3處店屋的文資價值。

文資委員丘如華表示，這4處店屋曾作升川洋服店、永井商店、永田齒科醫院等使用，戰後則各自獨立開設店鋪至今，但建物立面與構成元素相似，頂部設置弧形女兒牆，加上從1935年台灣博覽會空拍圖、1945年美軍航拍影像，以及現場觀察相連的屋簷線腳來看，可以推斷本屬同一棟建築。

丘如華指出，儘管這4處店屋的詳細歷史、不同時期的使用者及空間運用方式等，有待未來進一步研究了解，仍希望此次審議能視為原有古蹟的擴大保存範圍，並考慮將名稱統一，不要用4個門牌號碼命名。

文資委員劉淑音說，因為今天審議的3處店屋，室內空間皆經過整修，非原有格局，已經不是辰馬商會了，不清楚是否存有圖片可以恢復原貌，須清楚考量後續修復計畫是否可行。

文化局副局長田瑋回應，包含公園號酸梅湯在內，這4處店屋的室外看起來大致都保存完整，室內則連酸梅湯店屋都有改修過，但從現實面考量，因為酸梅湯店屋已是古蹟，若其餘3處僅是歷史建築，恐怕所有權人反彈會很大。

20名出席文資委員投票後，同意指定3處為市定古蹟，與公園號酸梅湯一同完整保存街道風貌。

文化局文資科長賴郁雯會受接受媒體聯訪說明，目前可以確定4處店屋是同一時期興建的，但到底原本是不是同一棟建築，需要更多證據才能確認，後續命名方式、能否恢復原貌等，等討論修復再利用計畫時再一併研議。

古蹟 歷史建築

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