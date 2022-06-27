郭鬼鬼與殭屍合影發勸世文網友歪樓 南美館：合成的
台南美術館2館與法國合作展出的「亞洲的地獄與幽魂」造成轟動，其中的湘西趕屍因為驚悚度破表，更是眾人搶拍合影的重點，熱度甚至掀起展覽是否恰當的討論。網紅雪乳戰神「郭鬼鬼」也在自己的臉書上Po出化身爆乳與殭屍的合影，並表示「平時不做虧心事半夜不怕鬼敲門」。
照片中郭鬼鬼穿著黃色的道士服，露出招牌雪乳，後方的背景就是展出中的殭屍，但是南美館表示，郭鬼鬼並沒有進入展間，照片是合成的。
郭鬼鬼在臉書上表示，「有些人說帶小朋友來看薑絲會學壞？真正教壞小孩的，是那些社會案件上對人施暴、詐騙別人血汗錢卻開跑車炫富爽爽過的那些人！這樣要怎麼教小孩為善努力呢？」
但是網友紛紛歪樓，看到雪乳道士照，忘記了勸世文，「快！救護車！我沒辦法呼吸」、「後面三位看到道士 目瞪尖叫 」、「看到妳已經難以呼吸了」。
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