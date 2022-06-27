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北捷：26年未調整票價 難負荷電價貿然調整

中央社／ 台北27日電

經濟部今天舉行電價費率審議會，用電大戶電價可能上漲。台北捷運公司表示，26年來不曾實質調整票價，持續以低價提供服務，難以負荷電價此時貿然調整，建請中央給予額外折扣。

台北捷運公司今天臨時舉行記者會，呼籲中央通盤考量電價訂價策略，針對軌道公用事業大戶切勿貿然調漲電價，應給予額外折扣，協助北捷渡過難關。

北捷發布聲明表示，根據台電網站顯示，電價從86年至110年漲幅約20%，而北捷票價26年來均維持每公里新台幣3.21元的票價結構，持續以低價提供民眾低負擔的運輸服務，並未隨著營運成本逐年增加而實質調整票價。

北捷指出，近3年來，每年電費成本約20億元，北捷已在兼顧旅客服務下持續實施各項節能措施，包含更換LED照明、改裝變頻空調等硬體改善，以及依運量變化調度列車班距等，去年省下1.2億元電費，已達極限。

北捷說明，電費成本主要是車站與電聯車軌道動力用電，而台電目前僅針對軌道動力用電給予優惠，但軌道動力用電僅占整體約4成，預估只能減免1.5%總電費，建議台電提供車站用電折扣優惠。

北捷進一步表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，各行各業均受到衝擊，特別是軌道公用事業首當其衝，北捷運量下滑，今年統計至6月23日，平均日運量僅146.7萬人次，較疫情前108年減少69.6萬人次，降幅達32.2%。

北捷呼籲，此時貿然調漲電價勢必帶動各項成本上揚，造成雪上加霜，北捷實難以負荷，建請中央考量北捷永續經營及保護旅客權益，審慎評估軌道公用事業用電大戶訂價策略，維持公共運輸穩定營運。

至於票價是否考慮跟著電費調漲，北捷強調，目前是針對電費審議表達軌道公用事業業者的心聲及立場，呼籲中央審慎評估，避免造成經營困難，影響旅客服務。

北捷 電價 票價

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