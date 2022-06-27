上市公司新日興讓員工超時90小時 新北市府重罰42萬元

新北市政府勞工局今日公布今年第3波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法、勞工退休金條例的雇主名單，計有258家業者，共計開罰約3000萬元。勞工局表示，其中上市公司新日興公司讓員工超時工作90小時，已是第5次違規，遭重罰42萬元。

新北市勞工局此次調查發現，共有258家業者違反勞基法，違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，有80家；其次使勞工超時工作，有38家；至於未逐日記載勞工出、退勤時間及未全額給付勞工工資，各有36家。

另外，違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有41家；至於違反性工法部分，針對工作場所發生性騷擾未採取立即有效糾正補救措施者，有2家；另違反勞工退休金條例部分，未依法給付資遣費，有2家。

勞工局指出，此次公布名單中，上市公司新日興公司因有使勞工超時工作，甚至使勞工月延長工時達90小時，而且本次還是第5次違規，市府決定重罰42萬元；另外東京都保全股份有限公司、六合貿易有限公司因未依法給付勞工資遣費，影響勞工權益重大，各重罰30萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已於2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市櫃公司者，將加重裁罰金額20%。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。