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提升方便性 「新北地政E服務」APP改網頁式服務
新北市政府地政局為提升各項便民服務查詢便利性，自今年6月1日起將「新北地政E服務」APP改為響應式網頁設計(Responsive Web Design，RWD)，讓您無論是使用桌上型電腦或行動裝置，皆能隨時隨地查詢新北市不動產相關資料。
新北市政府地政局表示，「新北地政E服務」手機APP軟體自2011年12月27日起自行開發推出，歷經多次更新、優化，考量個人行動裝置皆下載多種APP服務佔據手機儲存空間，有使用需求時還需滑動尋找相關APP，現為提供更便利的服務，已將APP專屬之「案件追蹤清
單」改為網頁版服務，只要民眾的案件屬於新北市轄區或受理機關為新北市各地政事務所，在案件結案前皆可加入清單隨時追蹤進度。
地政局指出，另為提供APP使用者更容易上手網頁版服務，市府一併將APP開啟畫面改為網頁版，歡迎舊雨新知將「新北地政E服務」網頁加入書籤或我的最愛使用。
地政局提醒，「新北地政E服務」手機APP將於2022年7月申請自兩大平台（Apple Store、Google Play）下架，因APP不再提供更新服務，建議民眾將APP自行動裝置卸載。
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