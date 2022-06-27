快訊

獨／高雄三線警官酒駕獲緩起訴 搶6月底退休多領2%

免疫力太強也傷身？營養師教這樣吃，維持「剛剛好就好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提升方便性 「新北地政E服務」APP改網頁式服務

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市地政局將把網路服務改為網頁式，盼增加民眾使用方便性。圖／新北市地政局提供
新北市地政局將把網路服務改為網頁式，盼增加民眾使用方便性。圖／新北市地政局提供

新北市政府地政局為提升各項便民服務查詢便利性，自今年6月1日起將「新北地政E服務」APP改為響應式網頁設計(Responsive Web Design，RWD)，讓您無論是使用桌上型電腦或行動裝置，皆能隨時隨地查詢新北市不動產相關資料。

新北市政府地政局表示，「新北地政E服務」手機APP軟體自2011年12月27日起自行開發推出，歷經多次更新、優化，考量個人行動裝置皆下載多種APP服務佔據手機儲存空間，有使用需求時還需滑動尋找相關APP，現為提供更便利的服務，已將APP專屬之「案件追蹤清

單」改為網頁版服務，只要民眾的案件屬於新北市轄區或受理機關為新北市各地政事務所，在案件結案前皆可加入清單隨時追蹤進度。

地政局指出，另為提供APP使用者更容易上手網頁版服務，市府一併將APP開啟畫面改為網頁版，歡迎舊雨新知將「新北地政E服務」網頁加入書籤或我的最愛使用。

地政局提醒，「新北地政E服務」手機APP將於2022年7月申請自兩大平台（Apple Store、Google Play）下架，因APP不再提供更新服務，建議民眾將APP自行動裝置卸載。

延伸閱讀

大新店陷藍綠激戰 民眾黨張凱鈞提「安坑獨立」

民進黨新北市黨部執委、評委改選 共同默契選出25人

疫情影響血庫告急 新北小英之友會多地號召捐血

卓冠廷48小時未拿出恩恩案錄音檔證據 陳世軒按鈴提告

相關新聞

北市7/1三新制上路 機車無紙開單 自備飲料杯至少省5元

台北市7月1日起三項新制上路，除配合環保署公告，民眾7月1日起，自備飲料杯至連鎖飲料店、便利商店等購買飲料，享有5元以上...

提升方便性 「新北地政E服務」APP改網頁式服務

新北市政府地政局為提升各項便民服務查詢便利性，自今年6月1日起將「新北地政E服務」APP改為響應式網頁設計(Respon...

新北跳蛙公車開通率僅8％ 偏鄉無奈

新北市府今年跳蛙公車有142條路線申請，但要預繳費用確認時卻僅12條通過，開通率8%，被放鳥的路線多達92%、130條。...

北市狗公園不均 大安犬隻多空間少

台北市長柯文哲推動友善動物城市，規畫12行政區廣設狗活動區或狗公園，但議員質疑，北市各行政區狗活動空間嚴重不均，大安區有...

保安宮醫療奉獻獎頒獎 胡海國、陳仁勇、石宜銘3人獲獎

台北保安宮昨天下午舉行第五屆「醫療奉獻獎」頒獎典禮，今年個人獎得獎者包括台大醫學院名譽教授胡海國、澎湖馬公惠民醫院醫師陳...

誰在卡蛋？ 柯文哲怒槓花敬群

台北大巨蛋10月試營運計畫跳票，市府質疑中央「卡蛋」，內政部次長花敬群則認為是北市府行政程序跟不上市長任期，「要自己打屁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。