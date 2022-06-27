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北市7/1三新制上路 機車無紙開單 自備飲料杯至少省5元

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市停管處7月起正式推動路邊機車無紙化開單政策。圖／北市停管處提供
北市停管處7月起正式推動路邊機車無紙化開單政策。圖／北市停管處提供

北市7月1日起三項新制上路，除配合環保署公告，民眾7月1日起，自備飲料杯至連鎖飲料店、便利商店等購買飲料，享有5元以上價差；另外，台北市機車路邊停車從7月1日開始，也推動開單無紙化。

台北市環保局表示，民眾7月1日起，只要自備飲料杯至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超級市場購買飲料，享有5元以上價差，此新政是配合環保署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」公告辦理。

至於台北市機車路邊停車從7月1日開始也推動開單無紙化。交通局表示，台北市從7月1日起，正式推動「路邊機車無紙化開單政策」，民眾上網登錄車號後，機車停在路邊收費停車格將改為「簡訊通知」，北市府也推出「推廣優惠」，7月1日至9月30日綁定無紙化，每筆停車費折5元，非現金支付再加碼折扣5元，合計每筆減收10元。

民眾從6月16日起，可到「停車查詢一站式」網站」註冊，並選擇車種「機車」勾選「開單無紙化申請」，並依流程完成車主註冊且於隔日生效，7月1日正式上線，「自主開單APP」也會停止使用。

另外，7月1日起，北市府也將實施部分建物排水無施工路徑可銜接汙水下水道，鼓勵民眾提供建物室內空間供該建築物直上方各住戶及其他建築物使用者完成汙排水接管，市府修法提高施工補償費及獎勵金，每案從18.72萬元提高至24萬元，並不限定採明挖方式施工，加速提升北市汙水下水道接管普及率。

北市 建築

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