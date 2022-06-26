柯文哲怪中央卡大巨蛋 北市今公布完整審查過程

原訂10月試營運的大巨蛋因審查作業確定跳票，台北市長柯文哲與內政部次長花敬群再度隔空對槓，柯文哲今甚至要求內政部進行公開辯論，北市建管處也針對大巨蛋防火避難性能評鑑爭議說明，盼內政部營建署盡速完成審查。

建管處表示，避難層認定權責部分，營建署去年4月8日發函說明為北市都發局權責，後來大巨蛋避難性能由財團法人台灣建築中心（簡稱台建中心）於去年9月6日評定通過後，同年9月29日營建署請都發局確認是否同意避難層的認定，但未提及是否應載明認定原因。

都發局去年11月10日正式函復營建署同意避難層認定，但4個月後，內政部於今年3月2日質疑都發局於2018年相關會議「改為同意地下1層為避難層」的發言，要求釐清，都發局在今年3月7日及24日分別就令程序面及設計實務面來回復，內政部直到5月才回復尊重都發局避難層認定結果。

建管處指出，大巨蛋防火避難性能的第四次變更設計，自台建中心去年9月6日評定通過後，歷經293天，迄今尚未取得內政部認可，比較先前第一到第三次變更設計，從評定通過到內政部認可平均天數僅需23.5天。

建管處表示，內政部去年9月若對大巨蛋防火避難層的認定有疑義，需具體說明認定過認得話，可於函文中敘明，不然以通案公務辦理原則，營建署早已說明此為都發局權責事項，都發局既已同意避難層認定，應無需另外說明事實認定的過程。

針對內政部以2018年會議發言要求都發局再次釐清，經查是次會議記綠的會議結論，當時設計建築師未提出建築技術規則建築設計施工編第97條的修正檢討，因此沒有地下1層得否為避難層認定的議題。

至於建築執照第三次變更設計經抽查不符部分，建管處表示，大巨蛋案有申請變更，將園區內72座安全梯的其中5座安全梯避難層認定於地下1層，以符合相關法定規定並送請防火避難審查事宜，相關改正圖說與2018年會議檢視圖說並不相同。

另外，建管處指出，大巨蛋開放計畫自2015年因未按圖施作勒令停工後，本案透過環境影響評估、都市設計審議及台建中心性能審查評定程序，大幅下降容納人數、增加避難容留面積、增加室內安全梯及安全區劃數量，並要求改正未符防火構造的室內安全梯，整體避難安全已有顯著提升。

建管處表示，請內政部依照相關規定審查大巨蛋案的防火避難性能設計認可案，如仍有疑義，都發局將秉權盡速回復，也會要求遠雄盡速依營建署所提意見修正圖說，完成改正程序送請評定認可。