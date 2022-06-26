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柯文哲怪中央卡大巨蛋 北市今公布完整審查過程

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市建管處今公布北市府與內政部針對審查大巨蛋避難層的完整時程，盼內政部盡快完成審查。聯合報系資料照
北市建管處今公布北市府與內政部針對審查大巨蛋避難層的完整時程，盼內政部盡快完成審查。聯合報系資料照

原訂10月試營運的大巨蛋因審查作業確定跳票，台北市長柯文哲內政部次長花敬群再度隔空對槓，柯文哲今甚至要求內政部進行公開辯論，北市建管處也針對大巨蛋防火避難性能評鑑爭議說明，盼內政部營建署盡速完成審查。

建管處表示，避難層認定權責部分，營建署去年4月8日發函說明為北市都發局權責，後來大巨蛋避難性能由財團法人台灣建築中心（簡稱台建中心）於去年9月6日評定通過後，同年9月29日營建署請都發局確認是否同意避難層的認定，但未提及是否應載明認定原因。

都發局去年11月10日正式函復營建署同意避難層認定，但4個月後，內政部於今年3月2日質疑都發局於2018年相關會議「改為同意地下1層為避難層」的發言，要求釐清，都發局在今年3月7日及24日分別就令程序面及設計實務面來回復，內政部直到5月才回復尊重都發局避難層認定結果。

建管處指出，大巨蛋防火避難性能的第四次變更設計，自台建中心去年9月6日評定通過後，歷經293天，迄今尚未取得內政部認可，比較先前第一到第三次變更設計，從評定通過到內政部認可平均天數僅需23.5天。

建管處表示，內政部去年9月若對大巨蛋防火避難層的認定有疑義，需具體說明認定過認得話，可於函文中敘明，不然以通案公務辦理原則，營建署早已說明此為都發局權責事項，都發局既已同意避難層認定，應無需另外說明事實認定的過程。

針對內政部以2018年會議發言要求都發局再次釐清，經查是次會議記綠的會議結論，當時設計建築師未提出建築技術規則建築設計施工編第97條的修正檢討，因此沒有地下1層得否為避難層認定的議題。

至於建築執照第三次變更設計經抽查不符部分，建管處表示，大巨蛋案有申請變更，將園區內72座安全梯的其中5座安全梯避難層認定於地下1層，以符合相關法定規定並送請防火避難審查事宜，相關改正圖說與2018年會議檢視圖說並不相同。

另外，建管處指出，大巨蛋開放計畫自2015年因未按圖施作勒令停工後，本案透過環境影響評估、都市設計審議及台建中心性能審查評定程序，大幅下降容納人數、增加避難容留面積、增加室內安全梯及安全區劃數量，並要求改正未符防火構造的室內安全梯，整體避難安全已有顯著提升。

建管處表示，請內政部依照相關規定審查大巨蛋案的防火避難性能設計認可案，如仍有疑義，都發局將秉權盡速回復，也會要求遠雄盡速依營建署所提意見修正圖說，完成改正程序送請評定認可。

內政部 大巨蛋 柯文哲 花敬群

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