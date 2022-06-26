2022卡達世足將席捲 新店陽光足球場啟用U12邀請賽

2022台灣不僅瘋選舉，預估卡達世足賽風潮也將席卷全台，新北市新店區的陽光足球場近日啟用，在地民代及協會也在首個周末辦理U12邀請賽，活動還邀請到首位台灣出生培育且並獲歐洲足球職業合約球員的袁永誠，除到場感受期待的球場外，也分享自身經驗給小球員。

新北市議員劉哲彰表示，新店最早有群雙峰國小的學生及家長陳情，希望新店能有一座正式的足球場，在假日的時侯讓他們不用長途奔波至台北市的球場踢球，因此自己從2014年巴西世足賽前就爭取設場，尤其自己也同為足球選手家長，更能感同深受沒有場地的不足與不便。

劉哲彰提到，當時陳情家長及學生群中有位就是去年剛成為台灣土生土長第一位獲歐洲（西班牙）足球職業合約球員、現年19歲的袁永誠，袁永誠目前剛結束第一個職業賽季返國休息，這次活動也到場見證自己從小就殷殷期盼的標準足球場，也分享自身努力經驗給在場小球員。

劉哲彰表示，這次活動邀請8隻U12俱樂部球隊小朋友進行比賽，親身體驗陽光足球場的魅力，活動中也將邀請多位貴賓下場與中原大學男足隊進行一場20分鐘友誼賽。

貴賓隊將由袁永誠領軍，讓現場小球員一睹歐洲職業球員的細膩腳法；其中貴賓包含括健身工廠總經理陳尚文，前中華台北男足總教練、現任男足勁旅台電隊總教練陳貴人，前中華男排總教練陳克舟等跨界運動名人。