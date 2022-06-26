快訊

南美館展品殭屍被推倒？ 館方震驚急聲明：保留追訴假訊息

影片曝光！俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

新北：鼓勵長者打疫苗 禮券篩劑延長送到7月底

中央社／ 新北26日電

新北市長侯友宜表示，新北今天新增確診數共5320人，為鼓勵長者接種疫苗，原訂6月底前長者施打疫苗可獲4劑快篩試劑及新台幣500元禮券的加碼禮，將延長送到7月底。

侯友宜今天下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，說明居家照護執行中2萬5602人，居家隔離列管數9768人；確診人數下降幅度非常緩慢，顯示近兩周下降幅度趨緩，因此，他呼籲大家還要守好防疫工作。

他表示，長者近來接種情形變緩了，但為保護及鼓勵長者施打疫苗，新北65歲（原住民55歲）以上長者，接種1到4劑疫苗者，可獲贈新台幣500元超商禮券及4劑快篩試劑加碼禮，這項獎勵措施原本到6月30日止，侯友宜宣布將延長至7月31日，讓長者獲得更大保護。

衛生局表示，新北65歲以上長者疫苗預約系統開放預約時間到6月28日；後續，長者可直接上網路或電話洽詢全市406家醫院、診所及衛生所，進行現場掛號或預約接種。

新北市長 疫苗 快篩試劑 侯友宜 衛生所 禮券

延伸閱讀

恩恩案延燒恐影響連任 侯友宜：我們好好做事

新莊火鍋店砍人惹怒侯友宜 連夜逮捕7名嫌犯

恩恩送醫時間遭疑作假侯友宜怒了 綠委：不如公開真相

恩恩送醫時間被批作假 侯友宜怒：張冠李戴、胡說八道

相關新聞

柯文哲怪中央卡大巨蛋 北市今公布完整審查過程

原訂10月試營運的大巨蛋因審查作業確定跳票，台北市長柯文哲與內政部次長花敬群再度隔空對槓，柯文哲今甚至要求內政部進行公開...

影／柯文哲承認北市社會住宅政策跳票 8年只蓋2萬戶

民眾黨政策智庫今天主辦「居住正義的現實與實現論壇」，民眾黨主席柯文哲出席，以台北市蓋社入會住宅的經驗進行演講。

恢復敬老金柯文哲嘆舉債 蔣萬安：對長輩情緒勒索

台北市議會通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求台北市政府恢復發放重陽敬老金，柯文哲昨說「要問蔣萬安，贊不贊成舉債發...

2022卡達世足將席捲 新店陽光足球場啟用U12邀請賽

2022台灣不僅瘋選舉，預估卡達世足賽風潮也將席卷全台，新北市新店區的陽光足球場近日啟用，在地民代及協會也在首個周末辦理...

融入紐約生活、內心小劇場 鶯歌陶博館展出劉欣怡作品

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起7月24日，將在B1陶藝長廊展出「吃吃—劉欣怡當代雕塑個展」由陶藝家劉欣怡帶來30件描繪內心...

嗆中央卡蛋 柯文哲邀內政部公開辯論「花敬群不要逃」

台北大巨蛋10月試營運將跳票，台北市長柯文哲今天上午被問及大巨蛋進度延宕，柯嗆內政部，不只是大巨蛋，還有大灣北段、社子島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。