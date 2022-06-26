新北：鼓勵長者打疫苗 禮券篩劑延長送到7月底

新北市長侯友宜表示，新北今天新增確診數共5320人，為鼓勵長者接種疫苗，原訂6月底前長者施打疫苗可獲4劑快篩試劑及新台幣500元禮券的加碼禮，將延長送到7月底。

侯友宜今天下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，說明居家照護執行中2萬5602人，居家隔離列管數9768人；確診人數下降幅度非常緩慢，顯示近兩周下降幅度趨緩，因此，他呼籲大家還要守好防疫工作。

他表示，長者近來接種情形變緩了，但為保護及鼓勵長者施打疫苗，新北65歲（原住民55歲）以上長者，接種1到4劑疫苗者，可獲贈新台幣500元超商禮券及4劑快篩試劑加碼禮，這項獎勵措施原本到6月30日止，侯友宜宣布將延長至7月31日，讓長者獲得更大保護。

衛生局表示，新北65歲以上長者疫苗預約系統開放預約時間到6月28日；後續，長者可直接上網路或電話洽詢全市406家醫院、診所及衛生所，進行現場掛號或預約接種。