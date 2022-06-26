融入紐約生活、內心小劇場 鶯歌陶博館展出劉欣怡作品

新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起7月24日，將在B1陶藝長廊展出「吃吃—劉欣怡當代雕塑個展」由陶藝家劉欣怡帶來30件描繪內心小劇場的作品。陶博館長張啟文說，劉欣怡將她對生活體悟及所見所感，捏塑出一件件彷彿具有生命力的小精靈，柔和色彩、可愛動作及調皮表情，打開豐富觀展視角。

劉欣怡自銘傳大學商業設計系畢業後，到美國進修水彩、油畫、雕塑等美術技法。近年在陪伴兒子成長的過程中，重拾童年時光裡天真、興奮、簡單的樂趣，為創作帶來養分與新靈感。

此外，劉欣怡也把在紐約生活中自由隨意的心情感受、對跨文化人生百態的觀察，以及自我對人際互動的折衝，融入作品調性，懷著「一砂一世界，一花一天堂，手掌握無限，剎那即永恆。」的雋美浪漫感，用手捏塑出一件件實際可見，十足逗趣具有療癒感的小精靈創作。

劉欣怡說，歡迎大家拋開現實的煩惱，對創作的想像，對自己的限制；帶著一顆放空的心，隨著作品來趟奇趣之旅，察覺自己的故事，跟大家分享。此次展出「女孩與駿馬」是劉欣怡察覺紐約人快樂做自己不在意別人眼光的樣貌，陶塑的驚訝表情，是對文化衝擊的紀錄，讓人會心一笑。

小怪獸阿霸有著三隻腳，幽默表現出紐約人生活步伐迅速的現象。另外生活中的那些事是一位怒氣沖沖的小女孩，鑽在一個木訥的香菇身上，俏皮的記錄她和朋友之間的相處難免磨擦，作品個個造形表現豐富，添上甜美浪漫的色彩，饒有趣味。