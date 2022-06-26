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嗆中央卡蛋 柯文哲邀內政部公開辯論「花敬群不要逃」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大巨蛋誰卡？柯文哲今天嗆內政部，「大家都把證據拿出來澄清，這樣就知道問題出在哪裡」，所以結論就是，「今天的標題是花敬群不要逃！」圖／北市府提供
大巨蛋誰卡？柯文哲今天嗆內政部，「大家都把證據拿出來澄清，這樣就知道問題出在哪裡」，所以結論就是，「今天的標題是花敬群不要逃！」圖／北市府提供

台北大巨蛋10月試營運將跳票，台北市長柯文哲今天上午被問及大巨蛋進度延宕，柯嗆內政部，不只是大巨蛋，還有大灣北段、社子島等，北市府希望跟內政部來個公開辯論、開一個公開記者會，「大家都把證據拿出來澄清，這樣就知道問題出在哪裡」，所以結論就是，「今天的標題是花敬群不要逃！」

柯文哲今天上午出席關渡公開活動，對於大巨蛋確定無法在柯文哲卸任前營運，目前進度還在等中央突過防火避難審查，柯文哲日前批內政部卡蛋，花敬群則反批柯，中央審查皆照規定進行，並無阻擋，更質疑台北市政府「自己要打屁股」。台北市副市長蔡炳坤也怒批花敬群講話不明就裡，「打屁股這句話要收回去！」

台北市副市長蔡炳坤表示，大巨蛋案，究竟是誰說謊？中央敢不敢把所有一年多來相關資料公開，讓大家來看、甚至辯論？蔡炳坤表示，北市府去年4月收到中央通知避難層不限定在一樓，且可由地方自行認定公文，北市府4月底便把第4次變更送進中央，透過中央委託的台建中心9月完成評定，就只差內政部認可。

蔡提到，之後內政部去年9月底又來文，詢問北市府為何避難層要設在地下一層，市府隨即召集相關單位於11月初回文內政部，結果中央進度延宕4個月，直到今年3月才收到公文。

蔡炳坤表示，中央現在講法怎麼跟都發局前局長林洲民講的不一樣，「天啊！翻箱倒櫃4個月，只為再一句話」，市府在3月有2次送公文告訴中央多年來所做努力，強調地下一層做為避難層沒問題，甚至中央5月4日公文說由北市府自行認定，去年4月到今年5月4日公文內容幾乎一樣，「問一年多來誰在卡蛋？」蔡炳坤並要花敬群將打屁股這句話收回去，並該向市府辛苦同仁道歉。

蔡炳坤也提到，中央5月4日告訴北市府可以將地下一層做為避難層，但還是拿不到使照，中央消防署還有一個審查，消防署去年6月送進去，現在也滿1年，「營建署要不要解釋一下，已經1年了現在還在審，請消防署說明」，蔡質疑，中央不應該用這樣方式卡蛋，「請問監察院要不要出來了解，這種行政不作為、怠惰延誤，要不要了解一下？」

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