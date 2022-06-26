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72歲漁民自稱海牛曾捕撈180萬元螃蟹進港 野柳第一強

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市萬里區自稱「海牛」的72歲漁船船長郭忠，曾創下出海6天，捕回5、6千斤活蟹，賣了180萬元的紀錄。圖／新北漁業處提供
新北市萬里區自稱「海牛」的72歲漁船船長郭忠，曾創下出海6天，捕回5、6千斤活蟹，賣了180萬元的紀錄。圖／新北漁業處提供

新北市政府成功打造「萬里蟹品牌，帶動北海岸漁產品行銷在觀光發展。72歲漁船船長郭忠寶刀未老，現在只要海象允許，仍舊出海作業，曾經出海6天，捕回5、6千斤活蟹，賣了180萬元，被譽為野柳捕蟹第一強。

新北市漁業處今天說，市府成立萬里蟹品牌，除了行銷在地優質漁產品，振興當地觀光，最重要的是還能調節產銷，讓萬里蟹大豐收時，適當維護漁產品價格。漁民既能安心出海捕魚，更以萬里蟹品質為榮。

市府透過萬里蟹品牌的推廣，加上介紹漁民討海的酸甜苦辣，希望民眾更加珍惜這得來不易的萬里蟹。

郭忠是野柳資現役的資深捕蟹船長郭忠，許多人對他的評價就是「真骨力（努力勤勞）」。他曾創下出海6天捕到5、6千斤螃蟹的紀錄。漁業處說，一般人多只關注他出海豐收賺了多少，少去了解背後辛酸。例如這一趟他開了30小時的船，才找到他眼中的捕蟹秘境。

郭忠說，他是長男，讀小學時就跟著父親上舢舨「討小海」，在沿近海作業。14歲正式上船做海腳（漁工），因為屬牛，所以自稱「海牛」，吃苦耐勞是天性，也是宿命。海上生活再艱苦，也得忍受，因為只有努力工作，才能幫助一家人獲得溫飽。

30多歲時跟上當年的捕蟹熱潮，郭忠摸熟蟹群生態及流水海象後，活蟹量多質佳，成為盤商名單中最可靠的船長之一。

郭忠專職捕蟹多年後，長子返鄉上船當副手，跟著他一起捕蟹，孫子也自願登船見習，祖孫三代「共漁」。郭忠的女兒和婿在金山經營「活三鮮餐廳」，用船長爸爸捕回的螃蟹，做出漁家口味的萬里蟹料理，每年配合市府行銷萬里蟹，家人「產銷一條龍」，共榮共存，成為佳話。

新北市萬里區自稱「海牛」的72歲漁船船長郭忠，曾創下出海6天，捕回5、6千斤活蟹，賣了180萬元的紀錄。圖／新北漁業處提供
新北市萬里區自稱「海牛」的72歲漁船船長郭忠，曾創下出海6天，捕回5、6千斤活蟹，賣了180萬元的紀錄。圖／新北漁業處提供
新北市萬里區自稱「海牛」的72歲漁民郭忠，駕駛金盈福36漁船出海作業，捕撈萬里蟹進港卸貨。。圖／新北漁業處提供
新北市萬里區自稱「海牛」的72歲漁民郭忠，駕駛金盈福36漁船出海作業，捕撈萬里蟹進港卸貨。。圖／新北漁業處提供

萬里蟹 品牌

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