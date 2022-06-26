聽新聞
test
0:00 / 0:00
重拾好奇心體驗五感 救國團8月推「童」在一起假日營
疫情持續兩年多，許多小朋友悶壞了，隨著近期疫情趨緩，加上疫苗覆蓋率提高，台北市救國團趁暑假8月分周末，規畫田野童趣、文化薰陶、繩網垂吊、高空挑戰、攀樹體驗、定向越野、SUP水域體驗、野外安全認知、自然生態、生命教育等假日營活動，要與小朋友「童」在一起。
救國團表示，近年因新學習形態已成風潮，世界各國不約而同開始重視「戶外教育」，走出教室之外，讓學習經驗知識而非填鴨教育。救國團今年度活動規畫的主要精神就是要讓孩子們走出教室，重拾對事物的好奇心，結合五感體驗，讓學習更貼近生活，開拓生命經驗、拓展視野，進而發現是探索、發現與感動的過程。
救國團8月假日營活動包含「野放童趣」小小農夫體驗營、「饗野趣」野外求生營、「一探揪境」文化體驗營、「旅夢童遊」GPS 神探臺北定向生活體驗、「萌力大爆發」小小網紅SUP體驗營、「享自信」快樂兒童自信成長營、「冒險特攻隊」戶外挑戰冒險營、「童言蝶語」生態體驗營，活動地點遍及大台北地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言