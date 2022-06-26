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重拾好奇心體驗五感 救國團8月推「童」在一起假日營

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市救國團趁暑假8月分周末規畫多樣化的假日營，要與小朋友「童」在一起。圖／台北市救國團提供
台北市救國團趁暑假8月分周末規畫多樣化的假日營，要與小朋友「童」在一起。圖／台北市救國團提供

疫情持續兩年多，許多小朋友悶壞了，隨著近期疫情趨緩，加上疫苗覆蓋率提高，台北市救國團趁暑假8月分周末，規畫田野童趣、文化薰陶、繩網垂吊、高空挑戰、攀樹體驗、定向越野、SUP水域體驗、野外安全認知、自然生態、生命教育等假日營活動，要與小朋友「童」在一起。

救國團表示，近年因新學習形態已成風潮，世界各國不約而同開始重視「戶外教育」，走出教室之外，讓學習經驗知識而非填鴨教育。救國團今年度活動規畫的主要精神就是要讓孩子們走出教室，重拾對事物的好奇心，結合五感體驗，讓學習更貼近生活，開拓生命經驗、拓展視野，進而發現是探索、發現與感動的過程。

救國團8月假日營活動包含「野放童趣」小小農夫體驗營、「饗野趣」野外求生營、「一探揪境」文化體驗營、「旅夢童遊」GPS 神探臺北定向生活體驗、「萌力大爆發」小小網紅SUP體驗營、「享自信」快樂兒童自信成長營、「冒險特攻隊」戶外挑戰冒險營、「童言蝶語」生態體驗營，活動地點遍及大台北地區。

台北市救國團趁暑假8月分周末規畫多樣化的假日營，要與小朋友「童」在一起。圖／台北市救國團提供
台北市救國團趁暑假8月分周末規畫多樣化的假日營，要與小朋友「童」在一起。圖／台北市救國團提供
救國團今年度活動規畫主要精神是要讓孩子們走出教室，重拾對事物的好奇心，結合五感體驗。圖／台北市救國團提供
救國團今年度活動規畫主要精神是要讓孩子們走出教室，重拾對事物的好奇心，結合五感體驗。圖／台北市救國團提供

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