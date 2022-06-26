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台中原流新創十大工藝精品甄選 7月4日公布得獎作品

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市原民會昨天辦工藝精品甄選，並安排市集。圖／台中市原民會提供
台中市原民會昨天辦工藝精品甄選，並安排市集。圖／台中市原民會提供

台中市政府原住民族事務委員會為提升台中市原住民工藝精品多元性及能見度，今年辦理「原流新創十大工藝精品甄選活動」，共39項作品參賽，昨天在「原流新創聚落」展示和評選，得獎作品將在7月4日市府原民會FB公告，7月30日配合原住民族紀念日，在市民廣場舉辦成果發表及頒獎典禮。

市府原民會表示，為鼓勵具創新創意的原住民族業者發展自我特色，創作符合市場需求的工藝精品，今年度辦理甄選活動，共有39項作品參賽，展現出台中市原住民族的文化多樣性以及工藝特殊性。

甄選概念以具原住民特殊意義、原住民族符號素材、創意生活用品、裝飾或手工藝術，延伸設計的「原」味特色工藝精品進行，期待能在後疫情時代，運用原藝的力與美，把濃厚的文化精神傳承下去，促進中市原住民族產業經濟發展。

市府原民會指出，評選活動昨天在「原流新創聚落」進行評分，過程也開放民眾參觀，讓民眾現場賞析原住民文創產業成品，周邊另有草地音樂會搭配精彩的原流市集，讓現場民眾感受原住民族的文化特色與魅力。

市府原民會說，得獎作品將會在台中市首創原住民族通路據點「原流新創聚落」進行果展示，並於7月30日配合原住民族紀念日於台中市市民廣場舉辦成果發表及頒獎典禮。

台中市原民會昨天辦工藝精品甄選。圖／台中市原民會提供
台中市原民會昨天辦工藝精品甄選。圖／台中市原民會提供

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