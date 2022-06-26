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連續12年種地瓜送愛心 深坑學子體驗食農教育也做公益
十二屆「種地瓜送愛心」活動昨天開跑，深坑農會號召在地大學及國中小學子，一同在登山步道旁農地種植地瓜，待4個月後收成義賣，再將所得捐給弱勢，讓孩童們體驗食農教育的同時也做公益，疫情下愛心不減。
開跑當天，深坑農會與東南科大、深坑國中及深坑國小在深坑炮子崙登山步道（茶山古道）旁的農地種植地瓜，今年種植約1200藤甘藷，預計4個月後採收進行義賣，並將所得捐給深坑在地弱勢學童或其他有需要的單位。
新北市深坑區農會總幹事黃土水表示，深坑區農會有百年以上歷史，早期以產茶聞名，現今除推廣地方料理、開發深坑四寶等伴手禮外，更成立綠色照顧關懷據點，促進農村健康照顧成長，成為在地長輩生活的重要後盾。
深坑區農會茶葉產銷班長蔡金來已經是第12次參與「種地瓜送愛心」活動，從活動開始就擔任在地志工，以友善環境、愛護土地的農法種植甘藷。
新北農業局長李玟表示，深坑農會不僅積極落實社會責任，更持續精進農友栽培技術交流，109年開始舉辦深坑首屆的栗子南瓜比賽，產出的栗子南瓜獲得「食用南瓜品質組」冠軍，在地的綠竹筍也曾獲得北區綠竹筍冠軍。
農業局補充，深坑不僅有老街景點及炮子崙登山步道，步道沿途還有農業局輔導設立的希望市集，可供民眾選購在地農友自產自售的新鮮蔬菜，市集還特別以良心商店形式（自助式）展售，讓民眾健行時享受自然，還能選購在地新鮮蔬菜。
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