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疫情影響血庫告急 新北小英之友會多地號召捐血
國內疫情發展下，民眾自主減少外出，連帶影響捐血意願，全台血庫存量告急。新北市小英之友會今在中和、永和、板橋及淡水等地辦理捐血活動，盼能緩解全台血荒，呼籲大家在關鍵時刻能捲起袖子、獻出熱血。
新北市小英之友會總會長賴正時表示，協會長期關心醫療用血需求，每年都會在520前後舉辦捐血活動，今年疫情關係導致用血需急，盼民眾能共襄盛舉、獻出熱血。他也感謝立委江永昌安排配合，以及新北市議員參選人、中和小英之友會執行長張嘉玲的協助。
江永昌表示，小英號捐血車日前正式啟用，讓更多民眾可加入捐血行列，今日同時還在板橋、淡水和雙和地區舉辦捐血活動，相信對緩解全台血荒大有助益。確診者或密切接觸者，務必痊癒後或最後接觸日14天內暫緩捐血；接種疫苗無異狀的人則可立即捐血。
張嘉玲表示，團隊在疫情期間成立關懷據點，也協助市民代購快篩、轉介確診者給醫師公會幫忙視訊看診、協調防疫居隔單相關措施補正、向中央反映及解決快篩及缺藥問題、募集N95口罩給在地醫院、募集快篩劑給中和分局、募集物資送給弱勢、因應血荒舉辦捐血活動等。
新北小英之友會說，「捐熱血、獻愛心」捐血活動今上午9時至下午5時在中和四號公園舉辦，號召大家挽袖獻出愛心捐出熱血，現場捐血者即贈送精美禮品，希望有更多人共同為公益來努力。
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