恢復敬老金柯文哲嘆舉債 蔣萬安：對長輩情緒勒索

台北市議會通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，要求台北市政府恢復發放重陽敬老金，柯文哲昨說「要問蔣萬安，贊不贊成舉債發？」國民黨台北市長參選人蔣萬安今出席活動反嗆，將舉債和重陽敬老金畫上等號，「這是對長輩的情緒勒索」。

蔣萬安出席「第17屆鯨神盃」傳統龍舟錦標賽會，蔣萬安表示，柯市府不願意發放敬老金，但去年底花4.59億元，發動1500元的敬老愛心儲值金也沒有舉債，甚至被議員質疑跟重陽敬老金沒兩樣。

蔣萬安表示，發放現金對於長輩來說最方便，因此他認為發放重陽敬老金只是預算重分配，沒有舉債或是重新找財源的問題。過去每一年重陽敬老金的預算大約7億多，占台北市整體的預算1700多億，只有1000分之4。

蔣萬安表示，因此發放重陽敬老金對台北市的財政負擔並不大，但對長輩的照顧，以及所要表達的敬意和意義，卻是非常重大。刻意將舉債和重陽敬老金畫上等號，「這是對長輩的情緒勒索」，刻意分化世代，大可不必。