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大巨蛋避難層審查 柯文哲邀內政部公開辯論

中央社／ 台北26日電

台北大巨蛋避難層防火性能仍在內政部營建署審查中，台北市長柯文哲質疑過程耗時，遭內政部次長花敬群回應「只能怪自己」，柯文哲今天邀花敬群公開辯論，把證據都拿出來澄清。

台北大巨蛋因內政部營建署尚未認可以地下1層作為避難層的防火性能評定書，導致第4次建造執照變更設計無法過關，啟用遙遙無期。

柯文哲日前質疑中央已審查一年多，不知道為何要那麼久；花敬群昨天強調，審查皆照規定進行，並無阻擋，北市府相關行政程序跟不上柯文哲的任期，只能怪自己，自己要打屁股。

柯文哲今天上午出席「來稻關渡」起跑活動前被媒體堵訪時說，北市府很希望跟內政部來個公開辯論，開個公開的記者會，把證據都拿出來澄清，大家就知道到底問題出在哪裡。

媒體追問，預計大巨蛋何時可以試營運。柯文哲並未正面回答，僅表示「標題我幫你下好了啦，花敬群不要逃，就這樣。」

台北市副市長蔡炳坤接受媒體聯訪指出，市府去年4月接到營建署回函，說避難層不限定在地面1層，且可以由地方自行認定後，4月底就把防火性能評定書送到營建署委託的台灣建築中心審查，台建中心9月就完成評定了，只差營建署認可。

蔡炳坤說，結果，營建署去年9月又來函，詢問為什麼要以地下1層作為避難層，市府趕快召集相關單位說明，在11月回函，營建署拖了4個月後，今年3月才回函，質疑市府立場為何跟前都發局長林洲民的說法不一樣。

蔡炳坤表示，市府3月馬上回函，明確告訴營建署，市府這幾年做了多少努力，所以地下1層作為避難層沒問題，他4月更親自帶隊拜訪營建署長吳欣修，營建署5月4日才來公文說，避難層地方可以自行認定。

蔡炳坤質疑，從去年4月到今年5月，到底是誰在卡蛋、誰在說謊，且市府至今仍未拿到認可函，因為消防署另外在審查排煙模擬，從去年6月審到現在也滿1年了。

蔡炳坤呼籲，針對大巨蛋案，內政部是行政怠惰，監察院應介入了解，有意參選台北市長的民代及官員也應了解過程，市府願意提供所有相關資料。

台北市長 柯文哲 蔡炳坤

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