解封在即 北市打造觀光主題新亮點「來稻關渡」起跑
解封在即，台北市觀光傳播局打造台北市關渡地區新旅遊品牌，今天也推出「來稻關渡」起跑活動，北巿府邀民眾到關渡碼頭騎車看夕陽，並體驗關渡公私協力舉辦的特色節慶活動，包括自然生態、人文藝術、稻香農田、宗教文化、休閒運動等。
台北市長柯文哲今天與關渡在地宮廟、基金會、旅遊業者出席關渡碼頭「來稻關渡」起跑記者會。北市觀傳局表示，市府打造「來稻關渡」城市旅遊新品牌將串聯農遊、藝術、生態，要讓民眾體驗關渡就是不一樣。
觀傳局表示，台北市唯一大平原「關渡平原」，同時也是台北市最大濕地與候鳥棲息地「關渡自然公園」的所在地，近年市府積極推動「關渡水岸環境再造」軟硬體工程，除全力支持既有的「關渡自然藝術季」、「鬧熱關渡節」及「台北國際賞鳥博覽會」外，並以兼顧景觀及生態手法，改善關渡碼頭及周邊廣場，要重新關渡水岸公園景觀，發展淡水河為水上觀光道路，打造旅遊主題亮點。
另外，觀傳局也推出「收稻」與「走讀」等活動，邀請民眾來關渡體驗一連串不同的戶外活動，大口呼吸迎接疫後旅遊的到來。至於台北大縱走第一段路線從關渡出發，第七段路線是貓空，希望串起關渡地區農遊、生態、藝術、宗教等在地資源，帶動地方觀光及產業發展。
觀傳局表示，7月上旬前是稻米成熟期，北市府邀民眾到關渡享受金色稻浪迎風搖曳風景，觀傳局長劉奕霆表示，觀傳局將在7月9日將舉辦上下午共2場「收稻體驗」活動歡迎親子報名參加，8月上旬舉辦4梯次的「關渡走讀」，希望在「來稻關渡」主題下，民眾能深入了解關渡在地的宗教文化、藝術美學、綠色生態、常民生活等。
此外，即日起至111年7月31日止，觀傳局特別推出創意打卡活動，凡參與「來稻關渡」打卡拍照，並於台北旅遊網FB上傳留言成功者，就有機會抽活動限量好禮，更多關渡年度活動、特色景點及優惠店家可至台北旅遊網（https://www.travel.taipei）或活動官網(https://guandutravel.org）查詢。
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