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爭取2038亞運 柯文哲：從北士科擴至社子島、關渡

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲表示，台北市政府正積極爭取2038亞運在台北，設計的時候就會從北士科、規畫到社子島到關渡。圖／北市府提供
柯文哲表示，台北市政府正積極爭取2038亞運在台北，設計的時候就會從北士科、規畫到社子島到關渡。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今天出席「來稻關渡」起跑活動，柯文哲表示，台北市政府正積極爭取2038亞運在台北，設計的時候就會從北士科、規畫到社子島到關渡，未來15年，北市府將規畫北投士林科技園區、社子島、到關渡地區一路發展，並比照大稻埕碼頭，將關渡碼頭打造成新觀光景點。

柯文哲今天出席「來稻關渡」起跑記者會，柯文哲致詞表示，他抵達關渡前先經過北士科技園區，現在北士科正大興土木，將是台北市新開發區。

柯也提到，最近北市府內部正討論爭取2038亞運在台北。他8年市長任內，讓北士科規畫好、並開始蓋，未來20年，台北市會從北士科技園區擴展出去，擴展開發到社子島、關渡地區。

柯說，尤其北市府正爭取2038年亞運在台北，設計的時候就會從北士科、社子島到關渡，看這一包要怎麼處理。

柯文哲提到，目前內湖南港地區一年產值有6.4兆，北士科現在正在開發，未來將會是許多國際廠牌總部設在北士科，過去在北士科有土地的人也都發財了。但國家經濟指標包括GDP、經濟成長及出超等，這些都不是國家真正的目標，國家真正目標應是人民怎麼過幸福快樂生活，因出超一大堆、賣東西出去，但換美金回來那只是紙，不見得對國內老百姓生活會改善。

柯說，北市府正在研究怎麼樣讓台北市生活更好，以關渡為例，有彩繪稻田、關渡花海、還有國際賞鳥博覽會、國際藝術節、樂鬧關渡節等，除了現有的活動外，北市府也要打造關渡碼頭，比照目前大稻埕碼頭的規畫概念，並將關渡結合地方生態藝術，讓民眾居住在這個地方有幸福感。

柯文哲說，他辦過2017世大運，但世大運沒有對這個城市有重新規畫，所以接下來爭取舉辦2038亞運在台北，北市府要花15年時間，一包規畫北士科、社子島到關渡，要讓活在這裡地方的人有幸福感。

台北市長 柯文哲 社子島

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