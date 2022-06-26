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托嬰中心環境清消 中市府每次補助最高3000元

中央社／ 台中26日電

台中市的托嬰中心自4月起陸續接獲確診案例，市府社會局為確保托嬰中心托育環境安全，最高補助清消費用新台幣3000元，最多1年補助4次，補助截至今年12月止。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台中市社會局今天發布新聞稿指出，考量病毒傳染力強，2歲以下嬰幼兒佩戴口罩不易，也還未打疫苗，為維護嬰幼兒的健康與安全，托嬰中心如有確診案例，除全班停托7天，環境也應立即清潔消毒。

社會局表示，為即時及落實消毒工作，社會局訂定「托嬰中心防疫安全維護計畫」，托嬰中心在每次暫停服務期間委託合格廠商清消，社會局最高補助3000元，補助截至今年12月止，清消補助採核實支付，1年以補助4次為限。

為讓傳染風險降到最低，社會局表示，市府在5月發放2歲以上幼兒和托嬰中心托育人員快篩試劑；托嬰中心工作人員第3劑疫苗施打率達98.7%，同時要求托嬰中心調整人員、空間、活動、照顧等防疫模式，以最高標準落實防疫工作，讓嬰幼兒得到最好的照顧，家長安心送托。

托嬰 疫苗

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