流標3次！5.1億台中太平運動中心終於發包了

營建成本上升，衝擊公共工程發包作業。台中市太平國民暨兒童運動中心三度流標，近日終於發包出去，預計9月開工，113年完工。台中是建設局長陳大田說，太平運動中心位於太平森林公園內，樓地板面積近9000平方公尺，完工後將是台中最大的運動中心。

台中市長盧秀燕上任後，持續規劃國民劑兒童運動中心，太平運動中心是台中市第10座，原本規劃5000多平方公尺，但經費只有2.1億元，無法成功發包，市府考量太平人口成長，擴大運動中心規模，擴充到近9000平方公尺，經費也提升到5.1億元。

陳大田說，營建物價上漲，工程招標不易，市府重新檢討預算後，太平運動中心終於發包出去，目前規畫地上4層，有泳池、綜合球場、體適能中心、兒童運動遊戲室等，可帶動當地運動人口。