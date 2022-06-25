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流標3次！5.1億台中太平運動中心終於發包了

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市太平運動中心3度流標，市府擴大量體與預算後，近日工程標案終於成功發包，預計113年完工。圖／台中市建設局提供
台中市太平運動中心3度流標，市府擴大量體與預算後，近日工程標案終於成功發包，預計113年完工。圖／台中市建設局提供

營建成本上升，衝擊公共工程發包作業。台中市太平國民暨兒童運動中心三度流標，近日終於發包出去，預計9月開工，113年完工。台中是建設局長陳大田說，太平運動中心位於太平森林公園內，樓地板面積近9000平方公尺，完工後將是台中最大的運動中心。

台中市長盧秀燕上任後，持續規劃國民劑兒童運動中心，太平運動中心是台中市第10座，原本規劃5000多平方公尺，但經費只有2.1億元，無法成功發包，市府考量太平人口成長，擴大運動中心規模，擴充到近9000平方公尺，經費也提升到5.1億元。

陳大田說，營建物價上漲，工程招標不易，市府重新檢討預算後，太平運動中心終於發包出去，目前規畫地上4層，有泳池、綜合球場、體適能中心、兒童運動遊戲室等，可帶動當地運動人口。

太平運動中心位於太平坪林森林公園內，除了可使用運動器材，也可享受森林公園的綠意與芬多精，公園戶外也有體健設施、兒童遊戲場等，預計9月開工、113年完工。

台中市太平運動中心3度流標，市府擴大量體與預算後，近日工程標案終於成功發包，預計113年完工。圖／台中市建設局提供
台中市太平運動中心3度流標，市府擴大量體與預算後，近日工程標案終於成功發包，預計113年完工。圖／台中市建設局提供

台中市長 森林公園 盧秀燕

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