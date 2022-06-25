侯友宜行動治理跑貢寮3偏鄉 龍洞隧道擬設置區間測速

新北市長侯友宜今天連跑貢寮、雙溪及平溪區3區行動治理，偏鄉資源獲取不易，3區里長各有期盼，貢寮希望濱海公路施設測速照相、雙溪爭取電線下地及道路養護，平溪則盼平菁舊橋能修復及第一公墓納骨塔硬體優化議題，侯友宜每案逐一檢視並指示各局處，評估後可行案件務盡全力完成。

貢寮福隆里長吳憲彰希望能在台2線往台北方向101.5K處，施設實體測速照相機，強化人車安全。對此，警察局表示，今年除已規劃台2線85.8K-87.3K龍洞隧道路段設置區間執法設備及108K增設固定式測速照相設備外，里長建議的101.5K將優先列入明年度評估設置，目前該路段由瑞芳分局規劃移動式測速照相勤務，假日期間則會視交通流量手控彈性調整，引導車輛進出。

貢寮區長鍾耀磊表示，公所也規畫在前後路段設置速限牌及警52標誌，以提醒用路人提高警覺。同時，鍾耀磊也感謝市府補助經費，與公所一同完成真理里長趙瑞昌及仁里里長吳勝福提案的澳底公園改造工程。

雙溪里長盧燈煌表示，內挖路纜線凌亂，不僅影響附近居民進出，也有消防安全問題，經相關單位會勘並設計規畫，評估施作電線下地工程約需600萬元，希望市府能挹注經費，協助施作。對此，經發局表示，已編列相關工程經費，後續將由台電施作，預計下個月施工，力拚10月完工。

平溪區長曾繁盛表示，平溪第一公墓納骨堂硬體優化議題是全場12位里長的聯合提案，除期盼能增設牌位、妥善規劃選位登記，也希望塔內能建置電梯，解決長者或身障者行動不便的問題。

民政局長柯慶忠表示，為提升市民祭祀品質，平溪納骨堂於今年3月在塔內3樓已完成新設1652個櫃位，將於28日啟用，當日規劃透過線上平台供有需要民眾登記抽籤選位順序。

柯慶忠說，為使行動較不便民眾能方便至納骨塔祭祀先人，今年5月也已著手進行增設電梯工程，預計於今年年底前就可取得使用許可開放使用。

此外，地方引頸期盼平菁舊橋工程能早日完工，再次活絡觀光人潮。工務局表示，整體工程規畫拆除舊橋後原地改建，橋面拓寬至7公尺、縫合原有Y字型道路線形，再與平菁新橋結合。