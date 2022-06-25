被問昔婚宴地點歇業會不會難過 柯文哲：陳佩琪更難過

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
柯文哲今天到華山文創園區欣賞普立茲新聞攝影獎80周年展。記者徐偉真／攝影
柯文哲今天到華山文創園區欣賞普立茲新聞攝影獎80周年展。記者徐偉真／攝影

台灣民眾黨立委高虹安感嘆新竹老牌婚宴會館「家欣樓時尚婚宴會館」將因疫情於7月底歇業，意外釣出台北市長柯文哲自曝當年在家欣樓的結婚照片。柯文哲今天說，他只是剛好找一張照片出來，被問到家欣樓歇業會不會難過，他說覺得陳佩琪會更傷心。

柯文哲今天到華山文創園區欣賞普立茲新聞攝影獎80周年展，他花了半小時參觀，看完展覽後，他說對禿鷹在垂死的小孩旁邊等候的照片印象最深刻，因為太可憐了。

媒體今天發布2024年總統大選支持度民調，副總統賴清德以41.5%領先新北市長侯友宜和台北市長柯文哲，若國民黨派出黨主席朱立倫參選，賴清德支持度仍第一，柯文哲支持度為30.5%。柯文哲今天數度被媒體問到對這份民調的看法都未回應。

高虹安在臉書指家欣樓是很多新竹人婚宴、尾牙等人生重要時刻的場所，出身新竹的柯文哲在底下留言回應他就是在家欣樓結婚，還貼出當時的照片。柯文哲今天被問到家欣樓歇業會不會難過，他說他看陳佩琪會更傷心，照片一出很多人稱讚陳佩琪很漂亮，柯文哲回「以前啦、以前」，說完後話鋒一轉再說「話不能亂說，回家會被K」。

柯文哲說，他只是剛好找一張照片出來，家欣樓就在他家旁邊，他很常在那吃飯。被問到陳佩琪最近比較少在臉書發文，柯文哲說因為陳佩琪最近在值班，因為現在很多人打疫苗，「打到她沒力了」。

台灣出現猴痘首例案例，柯文哲說，這個要密切觀察，要很小心。而重陽敬老金發放議題，國民黨台北市長參選人蔣萬安說要尊重長輩，柯文哲說，要媒體去問蔣萬安他贊不贊成舉債發。

柯文哲今天到華山文創園區欣賞普立茲新聞攝影獎80周年展。記者徐偉真／攝影
柯文哲今天到華山文創園區欣賞普立茲新聞攝影獎80周年展。記者徐偉真／攝影
柯文哲今天到華山文創園區欣賞普立茲新聞攝影獎80周年展。記者徐偉真／攝影
柯文哲今天到華山文創園區欣賞普立茲新聞攝影獎80周年展。記者徐偉真／攝影
柯文哲今天到華山文創園區欣賞普立茲新聞攝影獎80周年展。記者徐偉真／攝影
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柯文哲 台北市長

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