柯文哲重視政策執行率 詹為元調數據：執行效果爛爛爛

國民黨台北市長參選人蔣萬安20日提出「青銀換居」政見，台北市長柯文哲日前表示包括青銀共居、青銀換屋等早已在規劃。國民黨台北市議員參選人詹為元說，台北市有個青銀共居，執行效果不彰，前兩年直接不公布錄取人數，今年也才錄取一半人數，成效堪憂。

詹為元24日在臉書表示，除了青銀換居外，台北市還有一個青銀共居，那是參考歐美經驗，希望年輕人與長輩在同一個地方生活，彼此互相激盪、交流、共融，2017年底柯文哲開辦第一屆，地點選在陽明山上的陽明老人公寓，靠近文化大學，每次簽約一年，然後每次預計收8人。

詹為元說，青銀共居執行效果一樣爛爛爛，柯文哲強調執行率，那他就檢視柯文哲的執行率，2018年1月錄取8人，2018年6月錄取2人，2019年6月錄取8人，2021年只有徵求公告但沒公佈錄取名單，2022年6月錄取4人。

詹為元說，人數怎麼湊都不對，除了前兩年有足額錄取之外，2020跟2021年就直接蓋牌不公佈錄取人數，到今年也才錄取了一半的人數而已，成效明顯堪憂，而且過去四年半來，北市府也沒有將此政策發揚光大，還是僅侷限在陽明老人公寓。

詹為元說，但這幾年來柯文哲對該政策宣傳不少，除了個人臉書之外，每當媒體採訪時就驕傲的表示台北有青銀共居成功模範。甚至還以此來訕笑蔣萬安不要空提政見，重點是執行率。「老實說，柯市府在青銀共居的執行率還真讓我為他捏把冷汗」。

詹為元說，柯文哲這幾年就是抱持著「有做就好」，先做出一個看似成功的亮點個案，然後藉此不斷行銷自己，但幾年過去了，永遠都還是只有那麼一個為了照亮柯文哲自己的亮點，但市長真正該做的是照亮市民才對。