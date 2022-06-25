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北市道路藏驚喜 特色植栽向日葵、醉蝶花路邊就能看

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
公園處6月在台北行旅廣場上種植繡球花，圓圓的繡球花在綠地襯托下顯得格外耀眼。圖／北市公園處提供
公園處6月在台北行旅廣場上種植繡球花，圓圓的繡球花在綠地襯托下顯得格外耀眼。圖／北市公園處提供

北市府推動道路綠美化，在橋樑、高架橋、鄰風景區景點、重要道路口、安全島綠地及中央分隔島等處，會種植草花增添道路景致。北市公園處今年升級做法，將增加不一樣的特色植栽，依季節性不定期規劃種植在各區，台北街頭能直接看見向日葵、聖誕紅、波斯菊等草花。

公園處表示，為了柔化道路線條與色彩，北市的橋樑、鄰風景區景點、重要道路口、安全島綠地及中央分隔島等區域配置許多草花，增添活潑氛圍，讓用路人的眼睛及心靈時時受到美的洗滌。

公園處說，今年這些區域的花草更升級了，增加不一樣的特色植栽，將依季節性不定期規劃種植在各區，多以色彩豐富的草花及多年生植栽搭配不同高低層次、粗細質感的灌木與地被，營造豐富多彩的道路景緻，特別選用特色植栽妝點布置，期待提供用路人全新感受。

公園處指出，今年嘗試於道路綠美化部分加入特色植栽的應用，首先是1月底於台北車站南側的交七廣場種植大理花與玉扇鳳梨揭開序幕，色彩豐富的大理花搭配著鮮紅色的玉扇鳳梨，猶如節慶懸掛的大紅鞭炮，為台北車站前廣場增添幾分熱鬧的氣氛，讓往來的旅人也都讚嘆不已。

緊接著6月，公園處在台北行旅廣場上種植繡球花，圓圓的繡球花在綠地襯托下顯得格外耀眼，猶如綠色畫布上點綴著亮麗色彩，吸引著眾人目光。

公園處表示，接下來隨季節變化，陸續還有7月在成都康定路口有向日葵、10月在承德中正路口有醉蝶花、11月在中山北路4段到5段有大波斯菊、12月在重慶北路4段有金魚草、在中山南路、市民廣場有聖誕紅，一一展現在台北的街頭。

北市府在1月底時於台北車站周遭種植大紅的玉扇鳳梨等季節特色植栽。圖／北市公園處提供
北市府在1月底時於台北車站周遭種植大紅的玉扇鳳梨等季節特色植栽。圖／北市公園處提供

北市 台北車站 綠美化

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