快訊

連戰出院返家休養 連辦：恢復良好 感謝台大醫院及社會關心

影／男友為躲罰單甩飛她 嫩妹爆氣拜託警方罰雙倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭雙層觀光巴士、網紅訓練 北市推出免費暑期英語課程

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市在暑假接連推出一系列暑期英語學習課程。圖／台北市教育局提供
台北市在暑假接連推出一系列暑期英語學習課程。圖／台北市教育局提供

暑假即將到來，為了豐富北市學生英語學習機會，台北市在暑假接連推出一系列暑期英語學習課程，完全免費，有英語情境中心的營隊，外師帶領學生進行全英語學習與多樣化體驗課程，將和外師一起搭乘觀光雙層巴士，還有課程豐富的英語夏令營，包含走讀台北，還有網紅養成訓練班。

教育局表示，暑假期間由北市12所英語情境中心首發，採實體營隊方式辦理，由外師帶領孩子進行全英語學習與多樣化體驗課程。逸仙國小結合自然科學領域與當地新北投地理環境，進行走讀溫泉與火山噴發模擬實做。

萬福國小安排觀光巴士之旅，跟著外師一起搭乘觀光雙層巴士台北走透透，濱江國小帶著孩子製作冰沙、冰淇淋和爆米花，陪孩子清涼一夏，英語夏令營採全英文方式上課，透過小組教學、分組共學實作體驗，5月2日報名開始就場場秒殺，共計630位學生報名。

教育局表示，接著登場的是即將於6月27日開始報名的雙語夏令營。由北市78所雙語課程學校聯合推出，課程豐富多元，包含運動健身、走讀臺北、自我探索、美食饗宴、STEAM體驗、網紅養成訓練班等，所有課程均為北市雙語課程學校特選師資授課。

教育局表示，南港高中國中部推出最受時下年輕人喜愛的youtuber網紅養成課程；大理高中國中部結合定向越野活動，帶孩子走進萬華認識艋舺在地的歷史特色；景興國中以景美夜市為主題，用雙語深度認識景美夜市。

另外，民族國小則透過道具的製作和劇場的認識，引導學生從無到有完成一場雙語舞台劇；文化國小用雙語帶孩子深度認識北投的在地溫泉文化。此外還有活力十足的雙語足球營、靜態的自我探索認識等課程。

教育局表示，7月11日至8月22日期間，教育局還針對北市國中小學生，在酷課雲學習平台推出30門共計900個名額多元跨域線上直播課程，包含英語課程20門、藝術課程10門，每門分別有6周課程，內容有趣又實用。

北市 教育局 雙層巴士

延伸閱讀

防大雨人孔蓋彈出 北市衛工處更換近5千人孔蓋

議員指共享運具權利金過少 北市：擬修法按輛收

大雷雨襲北市 文山區時雨量71毫米最高

北市華江整宅電梯蓋哪4年喬不攏 地政局選公有設施蓋電梯

相關新聞

大巨蛋試營運跳票 柯批中央每樣都卡

大巨蛋10月試營運已確定跳票，台北市長柯文哲卸任前無望開幕。柯文哲昨砲轟中央，不要為了對付柯文哲，大彎北段、大巨蛋、社子...

搭雙層觀光巴士、網紅訓練 北市推出免費暑期英語課程

暑假即將到來，為了豐富北市學生英語學習機會，台北市在暑假接連推出一系列暑期英語學習課程，完全免費，有英語情境中心的營隊，...

保存淡水遶境資產 文化局下月辦說明會

新北市淡水每年由清水巖清水祖師廟辦理的淡水大拜拜，尤其農曆5月初五暗訪，讓神明巡行驅除鬼怪妖精，總吸引大批民眾駐足觀賞，...

「府中遊龍陸橋」行不通遭譏殘龍 明年投票決定存廢

位在新北市板橋的府中遊龍陸橋，於捷運府中站2號出口旁的電扶梯，過往因無雨遮經常損壞最終拆除，目前陸橋處於封閉狀態，被市民...

防大雨人孔蓋彈出 北市衛工處更換近5千人孔蓋

近年來受極端氣候影響，台北市若發生短延時強降雨，會造成部分地區積、淹水，甚至人孔冒水或彈跳。北市工務局衛生下水道工程處就...

桂花節在北流舉辦 游淑慧：南港桂花節都沒看到桂花

桂花是台北市南港區的區花，南港區公所早年即有以桂花為主題辦理藝文活動並舉辦「桂花節」，列為南港區固定辦理的大型活動。但台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。