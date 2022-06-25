搭雙層觀光巴士、網紅訓練 北市推出免費暑期英語課程

暑假即將到來，為了豐富北市學生英語學習機會，台北市在暑假接連推出一系列暑期英語學習課程，完全免費，有英語情境中心的營隊，外師帶領學生進行全英語學習與多樣化體驗課程，將和外師一起搭乘觀光雙層巴士，還有課程豐富的英語夏令營，包含走讀台北，還有網紅養成訓練班。

教育局表示，暑假期間由北市12所英語情境中心首發，採實體營隊方式辦理，由外師帶領孩子進行全英語學習與多樣化體驗課程。逸仙國小結合自然科學領域與當地新北投地理環境，進行走讀溫泉與火山噴發模擬實做。

萬福國小安排觀光巴士之旅，跟著外師一起搭乘觀光雙層巴士台北走透透，濱江國小帶著孩子製作冰沙、冰淇淋和爆米花，陪孩子清涼一夏，英語夏令營採全英文方式上課，透過小組教學、分組共學實作體驗，5月2日報名開始就場場秒殺，共計630位學生報名。

教育局表示，接著登場的是即將於6月27日開始報名的雙語夏令營。由北市78所雙語課程學校聯合推出，課程豐富多元，包含運動健身、走讀臺北、自我探索、美食饗宴、STEAM體驗、網紅養成訓練班等，所有課程均為北市雙語課程學校特選師資授課。

教育局表示，南港高中國中部推出最受時下年輕人喜愛的youtuber網紅養成課程；大理高中國中部結合定向越野活動，帶孩子走進萬華認識艋舺在地的歷史特色；景興國中以景美夜市為主題，用雙語深度認識景美夜市。

另外，民族國小則透過道具的製作和劇場的認識，引導學生從無到有完成一場雙語舞台劇；文化國小用雙語帶孩子深度認識北投的在地溫泉文化。此外還有活力十足的雙語足球營、靜態的自我探索認識等課程。

教育局表示，7月11日至8月22日期間，教育局還針對北市國中小學生，在酷課雲學習平台推出30門共計900個名額多元跨域線上直播課程，包含英語課程20門、藝術課程10門，每門分別有6周課程，內容有趣又實用。