保存淡水遶境資產 文化局下月辦說明會

新北市淡水每年由清水巖清水祖師廟辦理的淡水大拜拜，尤其農曆5月初五暗訪，讓神明巡行驅除鬼怪妖精，總吸引大批民眾駐足觀賞，新北市文化局為保護並維持文化多樣性，下月16日於淡水辦理說明會，藉以完整保存超過百年的大拜拜活動。

大台北地區許多大型廟會活動，例如淡水大拜拜的淡水清水巖清水祖師遶境、新莊大拜拜的新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕祭典。

雖然主神各不相同，但祭典的共同元素皆為暗訪，讓諸神巡行驅除人肉眼所不能視的鬼怪妖精。

1915年淡水大拜拜成常態性活動，台灣在醫療技術與設備尚未發達的早期農業社會時期，人們普遍相信身體病痛、蟲害是某種超自然的力量所造成。

淡水當時以泉州移民居多，原鄉信仰清水祖師生前以造橋鋪路為業，歿後又因祈雨屢獲感應，甚至在遭遇蝗害、疾病時，鄉民會迎請祖師神像、香火出巡。

淡水大拜拜主要迎請清水祖師分身之一的蓬萊老祖，連同分身各祖神像進行遶境。農曆五月初五為暗訪，初六為遶境，廟方也會特別迎請老三祖安四方，率領五營兵馬驅除路口陰煞，保佑人車平安。

蓬萊老祖經常被傳頌落鼻示警神蹟，還在清法戰爭時獲得官方認證，於1885年獲賜皇帝御匾「功資拯濟」，成了助戰護國佑民的神祇。

新北市文化局龔雅雯局長表示，新北市為保護並維持文化多樣性，已推動登錄共計13項民俗活動。