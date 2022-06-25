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「府中遊龍陸橋」行不通遭譏殘龍 明年投票決定存廢

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
府中遊龍陸橋自去年9月封閉至今。記者李定宇／攝影
府中遊龍陸橋自去年9月封閉至今。記者李定宇／攝影

位在新北市板橋的府中遊龍陸橋，於捷運府中站2號出口旁的電扶梯，過往因無雨遮經常損壞最終拆除，目前陸橋處於封閉狀態，被市民譏諷變府中殘龍，市府規劃3百萬元增設樓梯，但明年又要投票決定存廢，議員質疑蓋好後又要投票拆除，花錢有必要嗎？市府則回應使用年限未到，需維持可使用狀態。

府中遊龍陸橋存在新北市板橋區縣民大道與府中路交叉口已達13年，由於其特殊的造型外觀，多年來板橋人對此陸橋總存在著兩極化評價，認為好看的表示造型前衛、認為難看的批評長相怪異，也因此陸橋討論度頗高，成為板橋區代表性陸橋。

而當初斥資6千萬打造的遊龍陸橋，在捷運府中站2號設計電扶梯供行人通行，卻未搭設雨遮導致電扶梯經常性損壞，公所每年花費近80萬養護造成財政負擔，去年因此配合「府中美學示範基地」工程拆除，目前陸橋封閉至今。

由於今年中央補助府中萬聖節活動，將在遊龍陸橋裝飾點綴，市府也決定花費300萬元增設階梯，恢復陸橋功能，預計年底可完工啟用。不過，由於陸橋過往經常損壞封閉，大部分行人也走班馬線通行，因此地方上存在拆除陸橋聲音。

該陸橋存廢的話題始終不斷，但因目前陸橋尚未達15年使用年限，雖工務局推動拆陸橋、封地下道的城市減法美學，但此爭議陸橋因涉及財產審計未達使用年限，因此保存至今，市府因此規劃明年舉辦投票活動，由民眾決定陸橋的去留。

市議員劉美芳表示，市府今年蓋樓梯，明年又要投票拆陸橋，這作法互相矛盾，認為市府應審慎評估決定陸橋是否持續，再決定是否花費3百萬元增設樓梯，以避免浪費人民公帑。

新北市新工處長王益翔則表示，由於陸橋目前使用年限尚未到期，需維持陸橋的使用性，因此決定先增設樓梯恢復通行。而投票結果出爐至實際拆除仍需經過議會同意、且拆除後的工程廢料也可回收再利用。表示於決定拆除前，市府仍持續規畫周邊硬體及軟體建設，活化陸橋使用。

原電梯旁電扶梯屢因下雨故障被拆除，工務局規劃300萬元增設階梯。記者李定宇／攝影
原電梯旁電扶梯屢因下雨故障被拆除，工務局規劃300萬元增設階梯。記者李定宇／攝影

投票 捷運

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