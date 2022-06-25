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台法實驗教育基地成立 駐台代表：將更融入台北生活

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
第一所台法教育合作實驗教育基地成立。圖／台北市教育局提供
第一所台法教育合作實驗教育基地成立。圖／台北市教育局提供

北市教育局表示，台北法國學校家長協會為辦理實驗教育，運用台北市市立瑠公國中餘裕空間設立第一所台法教育合作實驗教育基地，23日舉行啟動典禮，台北市副市長蔡炳坤說，未來實驗教育機構除了有在台法人子弟，將有多國籍和本國籍學生一起學習，讓該學習園地更加國際化。

蔡炳坤說，這是歷史的一刻，見證了台法教育在台灣教育史上的第一次，更是台北市的創舉，成就一件事情不容易，要走過泥濘的道路才會留下深刻的足跡，他感謝台北法國學校家長協會的家長們不放棄地持續推動，而學校與地方及社區上的支持更是成功的關鍵核心。

法國在台協會主任公孫孟致詞時表示，非常開心能在這麼短的時間內，在服務的駐外國家成立教育機構，感謝台北市政府團隊的協助和台北法國學校家長協會的家長們極力奔走，更重要的是瑠公國中力促這件事的發生，未來在台的法人將更開心成為台北的居民，並透過法語實驗機構更進一步融入台北的生活。

第一所台法教育合作實驗教育基地成立。圖／台北市教育局提供
第一所台法教育合作實驗教育基地成立。圖／台北市教育局提供

北市 法國 蔡炳坤

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