台法實驗教育基地成立 駐台代表：將更融入台北生活

台北市教育局表示，台北法國學校家長協會為辦理實驗教育，運用台北市市立瑠公國中餘裕空間設立第一所台法教育合作實驗教育基地，23日舉行啟動典禮，台北市副市長蔡炳坤說，未來實驗教育機構除了有在台法人子弟，將有多國籍和本國籍學生一起學習，讓該學習園地更加國際化。

蔡炳坤說，這是歷史的一刻，見證了台法教育在台灣教育史上的第一次，更是台北市的創舉，成就一件事情不容易，要走過泥濘的道路才會留下深刻的足跡，他感謝台北法國學校家長協會的家長們不放棄地持續推動，而學校與地方及社區上的支持更是成功的關鍵核心。