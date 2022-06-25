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防大雨人孔蓋彈出 北市衛工處更換近5千人孔蓋

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
工作人員正在更換耐揚壓框蓋，避免人孔蓋因為壓力關係彈出傷及旁人。圖／北市衛工處提供
工作人員正在更換耐揚壓框蓋，避免人孔蓋因為壓力關係彈出傷及旁人。圖／北市衛工處提供

近年來受極端氣候影響，台北市若發生短延時強降雨，會造成部分地區積、淹水，甚至人孔冒水或彈跳。北市工務局衛生下水道工程處就首創利用移動式水位計做科技偵測，有系統地找出雨、汙水混流熱區，更換耐揚壓人孔蓋，改善人孔冒水問題，目前已更換近5000個。

北市衛工處表示，早年因都市建築的雨水、汙水管分流未明確，或施工時誤接、錯接等因素，導致近年來受極端氣候影響，市區發生短延時強降雨時，大量雨水進入汙水管渠，在地勢較低或是水理較差的地區，易發生人孔冒水或彈跳。

衛工處維護工程科長陳鏗元表示，台北市首創全國，運用科技偵測，有系統的找出雨水和汙水混流熱區，並更換耐揚壓人孔蓋，改善人孔冒水問題，守護用路人安全。

陳鏗元指出，分析去年起在分支管網裝設60個移動式水位計的資料，發現文山區景福街附近是雨、汙水混流熱區，為預防強降雨導致該地區人孔冒水，衛工處已於今年6月中旬派員至該區域，切除雨、汙水混流管。

此外，為了防止人孔蓋彈跳，陳鏗元說，衛工處自2017年起，針對低窪地區、水理條件較差或曾經發生人孔蓋彈跳的地點，更換符合CNS規範的耐揚壓人孔框蓋，耐揚壓框蓋利用框蓋上浮的原理，大雨時可以排出污水下水道管渠內多餘的空氣，避免人孔蓋氣衝，危害用路人安全。

根據衛工處統計，截至今年4月底，北市府已更換4581座耐揚壓人孔框蓋，冒水及氣衝情形已較往年改善。衛工處說，要徹底改善市區雨汙水混流情形，是一項困難、複雜且長期的工作，未來將持續推動與精進，以更有效率的方法，維持汙水下水道系統的運作安全。

北市衛工處工作人員正在檢核框蓋可上浮高度是否符合規定。圖／北市衛工處提供
北市衛工處工作人員正在檢核框蓋可上浮高度是否符合規定。圖／北市衛工處提供

北市 雨水

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