聽新聞
test
0:00 / 0:00
防大雨人孔蓋彈出 北市衛工處更換近5千人孔蓋
近年來受極端氣候影響，台北市若發生短延時強降雨，會造成部分地區積、淹水，甚至人孔冒水或彈跳。北市工務局衛生下水道工程處就首創利用移動式水位計做科技偵測，有系統地找出雨、汙水混流熱區，更換耐揚壓人孔蓋，改善人孔冒水問題，目前已更換近5000個。
北市衛工處表示，早年因都市建築的雨水、汙水管分流未明確，或施工時誤接、錯接等因素，導致近年來受極端氣候影響，市區發生短延時強降雨時，大量雨水進入汙水管渠，在地勢較低或是水理較差的地區，易發生人孔冒水或彈跳。
衛工處維護工程科長陳鏗元表示，台北市首創全國，運用科技偵測，有系統的找出雨水和汙水混流熱區，並更換耐揚壓人孔蓋，改善人孔冒水問題，守護用路人安全。
陳鏗元指出，分析去年起在分支管網裝設60個移動式水位計的資料，發現文山區景福街附近是雨、汙水混流熱區，為預防強降雨導致該地區人孔冒水，衛工處已於今年6月中旬派員至該區域，切除雨、汙水混流管。
此外，為了防止人孔蓋彈跳，陳鏗元說，衛工處自2017年起，針對低窪地區、水理條件較差或曾經發生人孔蓋彈跳的地點，更換符合CNS規範的耐揚壓人孔框蓋，耐揚壓框蓋利用框蓋上浮的原理，大雨時可以排出污水下水道管渠內多餘的空氣，避免人孔蓋氣衝，危害用路人安全。
根據衛工處統計，截至今年4月底，北市府已更換4581座耐揚壓人孔框蓋，冒水及氣衝情形已較往年改善。衛工處說，要徹底改善市區雨汙水混流情形，是一項困難、複雜且長期的工作，未來將持續推動與精進，以更有效率的方法，維持汙水下水道系統的運作安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言