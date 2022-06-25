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桂花節在北流舉辦 游淑慧：南港桂花節都沒看到桂花

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
南港以桂花聞名，圖為桂花步道沿途景點桂花吊橋。圖／取自南港區公所網站
南港以桂花聞名，圖為桂花步道沿途景點桂花吊橋。圖／取自南港區公所網站

桂花是台北市南港區的區花，南港區公所早年即有以桂花為主題辦理藝文活動並舉辦「桂花節」，列為南港區固定辦理的大型活動。但台北市議員游淑慧指出，她當了4年議員，在南港桂花節都沒有看到桂花，如何傳達桂花節舉辦的目的？民政局指出，今年將於活動中強化桂花相關元素，再造南港的桂花榮景。

游淑慧指出，南港區公所早年即有以桂花為主題辦理藝文活動，自民國96年台北市政府市政白皮書提出「一區一特色」政策，推動各區發展地方專屬特色，將「桂花節」列為南港區固定辦理的大型活動，藉以推動特有的文化產業，營造屬於南港在地特色活動。

前年的桂花節，到舊莊茶山舉辦，帶民眾認識南港過去獨具傳統特色的茶葉文化，去年在南港新景點台北流行音樂中心舉辦，在南基地戶外表演空間舉辦開幕式表演。其他相關活動還帶民眾去賞螢，活動分不同梯次，體驗南港賞螢特色活動。

不過，游淑慧說，查看近年辦理桂花節之場地，多是在南港區的國小，北流落成後，改至北流辧理，但不論是國小或是北流，現場都没有桂花，没有桂花的桂花節，如何傳達桂花節舉辦的目的，以及獲得市民認同感？

游淑慧調閱108年民政局基層藝文活動經費，補助60萬元，109至111年各補助40萬，補助減少，游淑慧表示，今年桂花節，仍規畫於北流辧理活動，市府應加強活動現場之桂花意象，利用北流的開放空間廣植桂花，讓南港特色彰顯。

南港區長王先黎指出，南港桂花節已經辦了10幾年，除了桂花，桂花節也行銷農民的產品，例如包種茶、桂花包種茶。由於山上茶農愈來愈少，茶農高齡化，桂花節也辦茶葉比賽行銷茶葉。另外，南港山上茶園有種桂花，一系列的導覽活動還包括觀賞螢火蟲。

民政局指出，南港舊莊茶山是包種茶的發源地，早期農家使用種植的桂花作為主要的薰茶香花，這是南港歷史發展的特色，也是南港桂花節的由來。近年來桂花銳減，區公所透過基層藝文活動，例如品茶、手作、導覽等，讓民眾了解這段歷史，今年將於活動中強化桂花相關元素，再造南港的桂花榮景。

南港以桂花聞名，圖為桂花步道。圖／取自南港區公所網站
南港以桂花聞名，圖為桂花步道。圖／取自南港區公所網站

游淑慧 茶葉 北市

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