志工射牆雷射光「叫門」 這道光無聲關懷送愛聽障阿公

華山基金會基隆華山站的志工，來到李姓阿公家門口，不是按下電鈴，而是拿出雷射筆，對著屋內的牆面開始畫圈，一看到雷射光圈，阿公就知道華山來看他了，開心地打開大門，這是最特別的叫門方式。3年來，志工為聽障獨居阿公提供關懷訪視、物資協助、年節關懷、送餐等，這些無聲的關懷，讓阿公感受到暖暖的愛。

今年已經85歲的李姓阿公，從小聽力受損，礙於當時環境，聽障人士並沒有機會學習手語，生活非常不易，阿公自己一個人獨自居住基隆，他不想拖累任何人，孑然一身，但很隨和也樂天。

華山基金會3年前展開服務，提供關懷訪視、物資協助、年節關懷、送餐等，協助解決生活大小事，一次次「愛的叩響」，阿公終於敞開心門讓華山志工提供服務，也建立互動關懷的模式。

日前，華山站長來到李阿公家門口，不是按下電鈴，而是拿出雷射筆，對著屋內的牆面開始畫圈，一看到雷射光圈，阿公就知道華山來看他了，開心地打開大門，這絕對是最特別的叫門方式。

一同來看他的還有手語老師，沒學過正統手語的阿公，日常的比手畫腳全為自創自學，老師一邊比一邊猜還大讚他聰明有創意；因阿公識字、也會簡單書寫，華山還成為他的「筆友」，在紙上寫下一句句的關懷與問候，這無聲的互動與關懷，溫暖了阿公的心。

「阿公，有沒有吃飯？肉粽好不好吃？」、「阿公，還有什麼需要，有沒有健健康康？」等，志工寫下字條詢問阿公有何需求。阿公也會用小紙條寫下「找人來幫我修這個」、「謝謝你們」等字句。

近來疫情嚴峻，無法與外界交流的阿公更加深鎖大門，華山守護阿公不間斷，將防疫物資送到家中，讓阿公在家也能安心防疫。