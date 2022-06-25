福隆素還真等霹靂沙雕破萬人次 海邊星巴克開幕湧人潮

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
福隆素還真等霹靂沙雕破萬人次，海邊星巴克開幕湧人潮。圖／福容大飯店提供
福隆素還真等霹靂沙雕破萬人次，海邊星巴克開幕湧人潮。圖／福容大飯店提供

今年福隆國際沙雕藝術季「霹靂傳奇‧掌中天下」，5月26日開展至今已突破萬人入場，素還真等36座經典霹靂布袋戲人氣沙雕作品展到10月，福隆有霹靂沙雕、生活節、音樂會、文創市集等周周有活動，還有海邊星巴克上周開幕，湧入很多朝聖人潮。

「福隆沙灘生活節」活動開跑，現場除了有市集、音樂會，還有草地瑜珈、沙雕DIY等體驗活動，從18日起到10月29日每周六在福隆海水浴場周周舉辦，還有福隆國際沙雕，夏天福隆活動不間斷。　　

「星巴克福隆觀海門市」18日開幕，門市坐落在福隆黃金沙灘上，延伸窗邊座位，使空間視覺延伸，猶如坐臥在遊艇甲板，眺望無邊無際的海洋。

由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處舉辦的「福隆沙灘生活節」也開跑，搭配文創美食市集、異國美食，每周還有草地夕陽瑜珈活動，沙雕DIY體驗則由沙雕師親手傳授雕刻技法。

福隆生活節也推出3條騎經黃金山海線的單車之旅，包括北台灣最經典的自行車路線「舊草嶺環狀線」以及探訪昔日淡蘭古道的雙溪行腳，還有專人領騎從福隆騎到雙溪的挑戰級路線，飽覽東北角山海美景。

7月、9月各舉辦一場沙雕霹靂英雄見面會活動，將邀請各路霹靂英雄齊聚福隆，展覽期間只要與沙雕拍照上傳「福容大飯店福隆」粉絲專頁，月月都將抽出一名幸運兒，能獲得價值10800元+10%飯店住宿券等好禮。　　

自7月起福容福隆也搭配觀光局推出的補助優惠活動，最高可獲得1300元旅遊補助金，來福隆看沙雕、聽音樂、玩海邊、喝咖啡。詳情請上福容大飯店福隆官網查詢：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/

「福隆沙灘生活節」開跑，搭配文創美食市集、異國美食，每周還有草地夕陽瑜珈活動。圖／福容大飯店提供
「福隆沙灘生活節」開跑，搭配文創美食市集、異國美食，每周還有草地夕陽瑜珈活動。圖／福容大飯店提供
「福隆沙灘生活節」開跑，搭配文創美食市集、異國美食，每周還有草地夕陽瑜珈活動。圖／福容大飯店提供
「福隆沙灘生活節」開跑，搭配文創美食市集、異國美食，每周還有草地夕陽瑜珈活動。圖／福容大飯店提供
福隆素還真等霹靂沙雕破萬人次。圖／福容大飯店提供
福隆素還真等霹靂沙雕破萬人次。圖／福容大飯店提供
福隆素還真等霹靂沙雕破萬人次。圖／福容大飯店提供
福隆素還真等霹靂沙雕破萬人次。圖／福容大飯店提供

福隆 沙雕 沙灘

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